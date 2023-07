Cătălin Scărlătescu a împlinit 51 de ani. Ce mesaje i-au transmis Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, în văzul tuturor!

In articol:

Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai renumiți chefi de la noi din țară, a împlinit vârsta de 51 de ani. Juratul și-a serbat ziua de naștere departe de România, alături de iubita lui, Doina Teodoru.

Cătălin Scărlătescu și-a serbat ziua de naștere departe de România

Iată cum și-a petrecut aniversarea!

Cătălin Scărlătescu se numără printre cei mai cunoscuți bucătari de la noi din țară. Încă din anul 2016, acesta jurizează o emisiune culinară alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Pe lângă relația colegială, cei trei sunt și foarte buni prieteni. De curând, chef Scărlătescu a împlinit vârsta de 51 de ani și a ales să își petreacă aniversarea pe teritoriul Spaniei, alături de Doina Teodoru. Cătălin a fost felicitat și de prietenii și colegii lui din emisiunea culinară. Iubita lui a postat și ea câteva fotografii în mediul online, iar fanii i-au transmis o mulțime de mesaje sărbătoritului.

„La mulți ani!”, a scris Sorin Bontea, în dreptul imaginii cu prietenul său.

„La mulți ani! Să fie cum îți dorești tu”, este urarea pe care i-a făcut-o Florin Dumitrescu.

Ce s-a întâmplat între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, după experiența din America

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au acceptat provocarea de a participa la unul dintre cele mai urmărite realy-show-uri și au avut parte de aventura vieții lor. Timp de câteva săptămâni, juratul și iubita lui au fost de nedespărțit, într-o cursă continuă, motiv pentru care, imediat ce s-au întors în România, au decis să petreacă o vreme separați.

„Am ajuns acasă și i-am zis… Nici nu i-am zis pa. Mi-am luat geanta și am plecat direct în Vamă. Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă și în prima zi de Deltă și în prima zi de Deltă mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nici n-am aruncat la pește. Doar am pus bețele pe poziție și am stat. A venit unu cu barca și m-a întrebat: „Ce faci?', „Stau', „Păi, n-ai aruncate alea', „Și ce?', „Păi, nu pecuiești?', „Ba da', „Păi?', „Păi, nu vreau să prind nimic. Vreau doar să stau!' (…) Doina a plecat la munte și în Bulgaria. Cred că a fost mai mult de o săptămână', a povestit Cătălin Scărlătescu, potrivit Viva.ro.