Cătălin Scărlătescu, mărturisirile unui cuceritor adevărat: “Rareori le gătesc pentru a le impresiona“

Cătălin Scărlătescu, un cuceritor al femeilor [Sursa foto: Facebook] 21:52, iul 17, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Chef Scărlătescu este admirat de o mulțime de femei, mai ales de când a reușit să dea jos un număr impresionant de kilograme.

Toata lumea s-ar fi așteptat ca Scărlătescu să impresioneze doamnele și domnișoarele prin talentul său culinar, dar lucrurile sunt departe de a fi așa.

Asul din mâneca lui Cătălin Scărlătescu

Vedeta a declarat că sunt rare ocazile în care ajunge să le gătească partenerelor din viața sa.

Fanii chef-ului au fost surprinși când au aflat că nu prin gătit le impresionează Cătălin Scărlătescu pe femei.

Într-un interviu acordat recent, vedeta a declarat că asul din mânecă sa în cee ace privește femeile este sinceritatea. Astfel, spune chef-ul, această calitate le impresionează întotdeauna pe reprezentantele sexului frumos. Se pare că chef Scărlătescu apelează la talentul culinary, abia după ce încearcă să cucerească prin felul lui de a fi.

“ O să vă surprind, dar rareori le gătesc femeilor pentru a le impresiona. Arma nucleară este gătitul, dar este ultima soluţie. Dacă nici aşa nu le dau pe spate, gata! Mă las, fug! Eu le cuceresc cu sinceritatea mea. ” a mărturisit vedeta, potrivit VIVA .

Chef Scărlătescu este cunoscut ca fiind un adevărat cuceritor, dar este și extrem de curtat de femei. Mai mult, îndrăgitul jurat a recunoscut că se îndrăgostește mereu, astfel că nu contează dacă sentimentele sunt de scurtă sau de lungă durată.

“ Eu mă îndrăgostesc tot timpul, chiar dacă e de scurtă durată. Sau poate de lungă durată. Cine știe… ” a mai spus Scărlătescu.

Ce calități trebuie să aibă viitoarea iubită?

Chef-ul a povestit că a avut multe “ iubite mișto ”, pe care nu a știut să le țină lângă el. Tot el a mai spus ce calități ar trebui să aibă viitoarea iubită.

“ Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel putin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase. Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic .” a mai spus Cătălin Scărlătescu.