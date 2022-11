Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au recunoscut ce s-a întâmplat între ei, în America: „Treburile s-au zdruncinat între noi”

In articol:

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu atât în viața reală, cât și în reality-show-ul de aventură din America. Emisiunea nu s-a difuzat încă la televizor, însă cei doi au oferit câteva detalii din spatele camerelor pentru Revista VIVA!.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de un an de zile. Cei doi se pot declara împliniți atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Ambii au cariere de succes pentru care au muncit ani la rând.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, despre cearta din aventura în America

Cătălin Scărlătescu a mărturisit că între el și iubita lui a început o ceartă, chiar în timpul filmărilor pentru reality-show-ul de aventură. Celebrul chef a declarat că nu obișnuiește să se certe, însă de această dată nu a putut pleca nicăieri, așa cum obișnuiește și a fost forțat de împrejurări să stea în fața iubitei și șă încerce să nu poarte o discuție prea aprinsă. Cătălin Scărlătescu a mărturisit că, în momentul în care nu este mulțumit de ceva, intră într-o tăcere ciudată, iar dacă lucrurile degenerează, întoarce spatele și pleacă.

„ Eu nu sunt genul de om conflictual, într-o relație nu mă cert niciodată. Stau și mă uit, iar dacă persoana din fața mea bate câmpii, sunt sigur că n-am ce căuta acolo și mă retrag încet, până nu mă mai vede cât de departe sunt.”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu.

Citește și: Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, detalii despre relația lor. S-au mutat împreună. „E absolut evident! Venim din lumi diferite”

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au certat în reality-show-ul de aventură [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Getuța Sterp, cu ochii în lacrimi la două luni de la nuntă: „Nu mai plânge”- kfetele.ro

Citeste si: Care a fost motivul divorţului dintre Alexandru Ciucu şi Alina Sorescu? Iată ce a spus designerul despre soţia lui- bzi.ro

„ Noi avem o relație foarte specială: ne respectăm spațiul unul altuia. Dacă respecți un om cu adevărat, totul vine de la sine. Dacă există respect, lucrurile funcționează.”, a mai adăugat cheful.

„ Da, am avut acolo câteva discuții în contradictoriu până ne-am calibrat unul cu celălalt, dar cred că și astea fac parte dintr-o relație sănătoasă, la urma urmei.”, a intervenit Doina Teodoru.

Ce efecte a avut experiența din America asupra relației celor doi?

Doina Teodoru a simțit această competiție ca pe o provocare și dacă s-ar mai întâlni cu astfel de oportunități, nu ar refuza. De asemenea, este conștientă că împrejurările au făcut ca cei doi să mai poarte discuții în contradictoriu, astfel că stresul își poate face simțită prezența.

Actrița a mărturisit că unele probe i-au făcut să se redescopere și să-și accepte limitele.

„ Mie mi-a plăcut foarte mult, eu aș mai face asta dacă s-ar putea, n-aș spune nu. A fost foarte greu, am întâlnit multe probe care ne-au făcut să ne descoperim unul pe celălalt. Eu, personal, mi-am văzut și limitele și mi-am dat seama că am crescut pentru că am fost mult mai blândă cu mine, am înțeles că astea sunt limitele mele și e în regulă, mă accept și mă iubesc pentru asta.

Am încercat să depășesc aceste limite, uneori am reușit, alteori, nu. Este adevărat, eu și Cătălin am avut ceva dispute, dar împrejurările acolo sunt de-așa natură și, când ajungi la limitele respective, ai două opțiuni: fie treci de ele, fie rămâi acolo. Însă per total a fost o experiență extraordinară și ne-a apropiat mult.”, a mărturisit Doina Teodoru.

Citește și: Doina Teodoru BIOGRAFIE: Unde s-a născut, carieră, pasiuni. Află totul despre iubita lui Cătălin Scărlătescu

„ Da, așa este, ne-a apropiat. Dar, Dumnezeule, cu mare greu am trecut. Acolo treburile s-au zdruncinat între noi, însă eu zic că, dacă am reușit să trecem și de asta, ce-ar mai putea să se întâmple?! Experiența aceea și-a spus cu adevărat cuvântul în legătura dintre noi: ne-a întărit relația.”, a adăugat Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au certat în reality-show-ul de aventură [Sursa foto: Instagram]