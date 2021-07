Cătălin, tânărul mușcat de un șobolan în Capitală, nu a putut să depună plângere la Primăria condusă de Clotilde Armand. Declarațiile făcute de bărbat

Cătălin, tânărul mușcat de șobolan în București [Sursa foto: Captură Video] 17:47, iul 28, 2021 Autor: Cristina Ionela

Invazie de șobolani în Capitală! Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, a fost mușcat marți seara, în zona Piața Romană, de o rozătoare. Cătălin s-a trezit cu un șobolan pe picior, în fața porții locuinței sale, din zona parcului Grădina Icoanei. Rozătoarea l-a mușcat atât de tare, deși acesta avea șosete și papuci în picioare.

Tânărul a reușit să scape de șobolan abia după ce l-a prins cu mâna și l-a aruncat de pe piciorul lui.

Tânărul de 26 de ani a ajuns la spitalul Matei Balș unde a primit pe loc dozele de antitetanos și antirabic. Medicii de gardă i-au prescris tânărului mușcat de șobolan un tratament cu cinci antirabice pentru cinci săpămâni. După tot incidentul revoltător și total neobișnuit, Cătălin a mers la Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, acolo unde a dorit să depună o plângere. Ei bine, bărbatul a povestit, pentru un post de televiziune, cu ce probleme s-a confruntat, susținând că și-a contactat și avocatul pentru această problemă, care nu ar trebui să rămână nerezolvată.

Cătălin are de gând acum să meargă la Secția de Poliție din Sectorul 1, dar și la Direcția de Sănătate Publică a municipiului București.

Tânăr, mușcat de un șobolan în Capitală

Cătălin, tânărul mușcat de șobolan, de-a dreptul revoltat

” S-a întâmplat cum se întâmplă de obicei când te duci la un ghișeu. Mi s-a dat o foaie, un pix și mi s-a spus să scriu ”subsemnatul...” și probabil că o să ajungă. Se uitau unii la alții, nu a fost ceva clar, nu aveau chef, nu știu... Nu am stat să mă cert cu ei sau să fac atmosferă, am plecat și mi-am sunat avocatul să văd ce am de făcut și cum pot să rezolv cât mai repede această problemă.

Mi s-a spus că mai bine ar fi să contactez și avocatul, că poate să mă îndrume mai bine. Oarecum am cerut (n.r.- o audiență cu primarul Clotilde Armand). I-am scris pe Facebook în privat unui coleg de-al dânsei.

Pe mine nu despăgubirile mă mulțumesc. Eu sunt tânăr, am 26 de ani, am avut putere să dau șobolanul de pe mine. Dacă ar fi fost altă persoană mai în vârstă nu știu care ar fi fost situația. Șobolanii sunt pe străzi de vreo lună jumate-două. Într-adevăr, nu atacau, dar acum se pare că au început și să atace...”, sunt declarațiile făcute de Cătălin, tânărul mușcat de șobolan, într-o intervenție telefonică la Antena 3.