Cătălin Zmărăndescu a încasat bătaie de la 20 de indivizi deodata: „N-o să uit niciodată”. Declarațiile surprinzătoare ale sportivului

Cătălin Zmărăndescu a abordat cele mai sensibile subiecte în cadrul emisiunii online „Fiță cu Adiță”. Sportivul a trecut prin multe experiențe în care a fost nevoit să-și măsoară forța fizică și să dea cu pumnul, însă, într-un fel sau altul, a câștigat toate bătăile în care a fost implicat.

Unele dintre momentele pe care nu le va uita niciodată au fost atunci când, cu mult depășit numeric, a luat bătaie de la mai mulți indivizi. Chiar dacă pe moment a ieșit învins din luptă, Cătălin Zmărăndescu a avut grijă de fiecare în parte în momentul în care i-a prins la cotitură.

„De două ori s-a întâmplat, o dată eram copil, n-o să uit niciodată. M-am luat cu frati-mio la bătaie, 2 la 2, după care ne-am trezit că vin vreo 20 cu topoare și a trebuit să o luăm la sănătoasa, că știi cum este, fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă, că ne-a întâlnit după cu fiecare pe rând, asta a fost altă mâncare de pește. Și mi-am mai luat o bătaie. Erau foarte mulți, aia a fost, a trecut, i-am luat și eu pe rând pe fiecare cum i-am prins, a mai rămas unul singur, dar hai să-ți spun ceva. Am renunțat la răzbunare și o să-ți spun de ce.”, a declarat Zmărăndescu în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

Cătălin Zmărăndescu a învățat să nu se mai răzbune

În ciuda faptului că a fost un tip destul de dur la viața sa, Cătălin Zmărăndescu și-a dat seama la un moment dat că cel mai bine pentru totă lumea este să lase la o parte răzbunarea și să dea voie sorții să-și facă treaba de una singură.

„Am învățat ceva din ceea ce am pățit eu, din lucrurile care mi s-au întâmplat mie și anume că, și dacă e pătrată roata asta, tot se învârte și, mai devreme sau mai târziu, fiecare primim ceea ce merităm. Lasă, frate, karma, soarta, cum vreți voi să-i spuneți, lăsați-o să-și facă treaba, fiecare primește ceea ce merită într-un fel sau altul, într-un mod sau altul, fiecare primește ceea ce merită și Dumnezeu știe fiecăruia cu ce limită să-i dea. Știi vorba aia, cu ce mână dai, cu aia primești. Și asta am zis, dacă nu vii și nu intri în intimitatea familiei mele și nu mă deranjezi, nu mai am treabă cu tine, dar nu te gândi vreodată că poți să mă calci pe bătături și că o să scapi, nu te gândi, adică nu lua bunătatea mea drept o prostie sau o slăbiciune, nu o lua. Sunt băiat bun, îmi place cum sunt acum, mă respecți, te respect, indiferent de ce vârstă ești, de cine ești, indiferent ce grad ai. Nu? Stai liniștit că-ți găsesc ac.”, a spus Cătălin Zmărăndescu în emisiunea online „Fiță cu adiță”.