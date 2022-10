Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre ziua în care a vrut să-și pună capăt zilelor! „A fost un moment de slăbiciune”. Cine l-a salvat înainte de a recurge la gestul necugetat: „A luptat cu mine” 

In articol:

Cătălin Zmărăndescu a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit despre un moment greu din viața lui. Cunoscutul sportiv a căzut într-o depresie, a fost cel mai greu moment din viața lui și a fost la un pas de a recurge la un gest necugetat.

A vrut să-și ia viața, însă acum le dă sfaturi celor care sunt in impas și vor să se sinucidă.

Sportivul susține că momentul în care a vrut să-și ia zilele a fost un episod de slăbiciune și, de asemenea, o lecție pe care a învățat-o.

„Nu prea aș vrea să vorbesc despre asta. Da, este adevărat (n. red. a vrut să se sinucidă). În acel moment a fost cred că singurul meu moment de slăbiciune maximă. Se spune că cel mai mare act de curaj este să poți să-ți iei singur viața, dar acum, după ce am trecut prin episodul ăsta spun așa: este cel mai mare act de lașitate să-ți iei viața, să-i lași pe cei care depind de tine, care te iubesc, fără tine. E adevărat, a fost un șoc, m-am dus și am pierdut totul. A fost un moment de slăbiciune. A fost, a trecut, am avut o lecție pe care am învățat-o, am învățat-o bine și acum dacă aș auzi pe cineva că vrea să se sinucidă i-aș da un șut în fund. Asta însemnă egoism total, trebuie să te gândești și la cei din jur, măcar la părinți, dacă nu ai familie.

Cel mai important lucru în viața asta și o spun cu mâna pe inimă: crezi în tine, crezi în ceea ce poți face tu ca om, crezi în ceea ce poți să împlinești tu. Fiecare om care a fost lăsat pe pământul ăsta a fost lăsat cu un scop, fiecare cu scopul și rolul lui. E vorba aia: Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. E important să ai ochii deschiși și să profiți de oportunități. Fiecare om poate să aibă o viață frumoasă, nu trebuie să fii super bogat ca să ai o viață frumoasă.”, a declarat Cătălin Zmărăndescu, în cadrul emisiunii online ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

De la gardă de corp a ajuns la munca de jos în Anglia, ca instalator sanitar

Cătălin Zmărăndescu susține că viața este cu suișuri și coborâșuri și, din acest motiv, nu contează cum cazi sau de câte ori ești la pământ, cel mai important este cum te ridici.

Cunoscutul sportiv susține că a căzut de multe ori și, bineînțeles, a trecut prin multe greutăți, la un moment dat fiind nevoit chiar să o ia de la zero cu totul, plecând în altă țară pentru a se pune pe picioare.

„Nu contează cum cazi sau de câte ori cazi, ci de cum te ridici și de câte ori te ridici. Așa și eu: am căzut, m-am ridicat, m-am scuturat și am mers mai departe! Am luat-o de la zero, am plecat în altă țară, m-am pus pe picioare. Doar dacă nu vrei nu faci. Nu e o rușine să muncești, rușine e să cerșești, să profiți de bunătatea altora.(...) Știți cât a luptat Luiza (n. red. partenera lui de viață) cu mine ca să văd lucrurile altfel?”, a mai spus Cătălin Zmărăndescu.