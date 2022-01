Cătălina Grama și-a făcut curaj pentru o nouă intervenție estetică: ”Prima operație am făcut-o acum 20 de ani”

In articol:

Cătălina Grama și-a făcut curaj și s-a hotărât să facă o intervenție, care trebuia făcută de ani de zile, spune ea. Vedeta a promis că anul acesta va face mai multe pentru sănătatea ei, pentru corpul și mintea ei. Așa că, după mai multe investigații amănunțite, la un medic specialist, Cătălina Grama a des să recurgă la o intervenție, să schimbe implanturile mamare.

Vedeta spune că după două nașteri, a început să se gândească serios la această intervenție, deși i-a fost teamă. Prima operație a făcut-o acum 20 de ani, iar de atunci s-au schimbat multe, susține Cătălina.

Cătălina Grama, despre intervenția pe care și-o dorește

” Mi-a luat ceva timp sa imi fac curajul sa fac o interventie care trebuia facuta de ani de zile. Anul acesta insa am zis ca voi face mai multe lucruri pentru mine, ca o sa am grija mai mare de sanatatea mea, de corpul meu si de mintea mea. Am facut investigatii medicale amanuntite, iar Dr. Madalina Ciupan a fost cea care mi-a dat incredere sa imi schimb implanturile si sa le mut sub muschi, pentru ca e mai sigur asa pentru sanatatea mea. Dupa doua nasteri ma gandeam deja de multa vreme la asta, insa mi-a fost teama de inca o astfel de interventie. Prima operatie am facut-o acum 20 de ani si s-au schimbat multe de atunci. Nu am regretat niciodata decizia si mi-am asumat ca va veni o zi in care va fi nevoie sa repet procedura. Asa ca pentru a fi mai sanatoasa si mai sigura pe ceea ce se intampla pe viitor cu corpul meu, dar si pentru a avea mai multa incredere in mine m-am hotarat in sfarsit sa fac acest pas.

Stiu ca exista multe pareri radicale in legatura cu astfel de interventii, insa mai stiu si cat de important este ca fiecare om se simta bine in corpul lui, iar cu ajutorul unor medici buni, poate lua decizia potrivita pentru sine. Eu una o sa ma simt mai bine si mai increzatoare in corpul meu, este un pas important pentru sanatatea mea, si asta este tot ce conteaza in acest moment. Accept si inteleg parerile pro si contra, oameni suntem si inteleg ca putem avea perspective diferite, insa am convingerea ca le putem expune pe toate constructiv.

Vreau sa fiu cea mai buna si sanatoasa varianta a mea, si am simtit sa va impartasesc aceste lucruri despre mine pentru ca ma gandesc ca poate sunt si alte femei in aceasta comunitate, care imi este foarte draga, care poate se afla in fata unei decizii similare 🙏🏻!”, este postarea făcută de Cătălina Grama.

