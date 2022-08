Cătălina Ponor este însărcinată! Fosta gimnastă a dat vestea chiar în ziua în care a împlinit 35 de ani: „Cea mai strălucitoare medalie a mea”

In articol:

Fără îndoială, toată lumea o știe pe Cătălina Ponor, una dintre mândriile sportului românesc, care a adus rezultate uimitoare pentru țara noastră și care a urcat România pe cele mai importante podiumuri în concursurile de gimnastică mondiale. S-a lăsat de sport, iar în prezent își vede de viața ei privată despre care putem spune cu mâna pe inimă că este numai lapte și miere.

În urmă cu câteva luni, ea și regizorul Bogdan Jianu au spus cel mai importante „Da” din viața lor în fața ofițerului stării civile, iar acum fosta gimnastă a mai făcut un anunț important. Familia lor este pe care de a se mări!

Catalina Ponor și Bogdan Jianu [Sursa foto: Instagram]

Cătălina Ponor: „V a fi cea mai strălucitoare medalie, a mea.... A noastră!”

Fosta gimnastă spune că anul acesta a fost cel mai bun din viața ei, căci după ce s-a căsătorit cu partenerul ei, viața a răsplătit-o cu cel mai frumos și prețios „premiu”.

În ziua în care a împlinit 35 de ani, Cătălina Ponor a făcut anunțul despre primul ei copil. Fosta sportivă este însărcinată pentru prima dată, iar judecând după imaginea pe care a postat-o pe rețelele de socializare putem spune că lucrurile sunt destul de avansate.

Ba mai mult, Cătălina Ponor a pus o inimioară albastră imediat după ce a dat vestea despre copil și nu puțini sunt cei care cred că aceasta este însărcinată cu un băiețel. Cert este că ea și soțul ei traversează una dintre cele mai frumoase momente din viața unui cuplu și numără zilele din calendar până când își vor ține bebelușul în brațe.

„Multumesc din suflet tuturor, pentru urari! M-am simtit rasfatata... Sunteti minunati! A fost o zi speciala.... De fapt am inceput anul cu evenimente frumoase in viata mea impreuna cu Bogdan Jianu, iar acum am primit cel mai frumos si pretios cadou. Va fi cea mai strălucitoare medalie, a mea.... A noastra!”, a scris Cătălina Ponor pe rețelele de socializare.