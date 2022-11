Cătălina Ponor, în culmea fericirii! Gimnasta a aflat sexul copilului

In articol:

Nu mai este mult până când Cătălina Ponor va aduce pe lume primul său copil. Fosta gimnastă a făcut fericitul anunț chiar în ziua când a împlinit vârsta de 35 de ani, atunci când a publicat pe Instagram două fotografii, în prima imagine ținând în mâini tortul aniversar, iar în cea de-a doua fiind surprinsă alături de partenerul ei de viață, în timp ce bărbatul îi ținea mâinile pe burtică.

Bineînțeles, alături de postare, Cătălina Ponor a scris și un mesaj, anunțându-i astfel pe fanii săi că urmează să devină mămică pentru prima dată.

„Multumesc din suflet tuturor, pentru urari! M-am simtit rasfatata... Sunteti minunati! A fost o zi speciala.... De fapt am inceput anul cu evenimente frumoase in viata mea impreuna cu Bogdan Jianu, iar acum am primit cel mai frumos si pretios cadou. Va fi cea mai strălucitoare medalie, a mea.... A noastra!” , a scris Cătălina Ponor pe rețelele de socializare.

Acum, însă, fosta gimnastă a mai făcut o postare pe rețelele de socializare, acolo unde a dezvăluit sexul bebelușului.

Cătălina Ponor va avea un băiețel

Cătălina Ponor și partenerul ei de viață, Bogdan Jianu, sunt în al nouălea cer, La scurt timp după ce au spus cel mai sincer ”DA” în fața ofițerului de Stare Civilă, cei doi parteneri au făcut un anunț cu totul și cu totul special pe rețelele de socializare, acela că vor deveni părinți pentru prima dată.

La 3 luni de la fericita veste, Cătălina Ponor le-a făcut din nou o bucurie fanilor, dezvăluind sexul bebelușului, aceasta anunțându-i pe internauți că va fi mămica unui băiețel.

Fosta gimnastă a postat o imagine de la o mică petrecere organizată alături de prietenele sale, acolo unde decorul a fost albastru în totalitate. Cătălina a scris și un mesaj de mulțumire pentru amicele ei, alături de o inimă albastră.

