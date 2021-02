Cate agentii PPC sunt in Romania?

feb 2, 2021 Autor: Ana Maria

Tot din cauza pandemiei, in ultimul an si persoanele fizice au petrecut mai mult timp pe internet. Asta pentru ca din cauza carantinei au avut diferite forme de restrictii de deplasare si nu si-au putut procura produsele de care au avut nevoie din magazinele fizice.

Aceasta trecere in online a unei parti a economiei, clienti si vanzatori, a dus la cresterea nevoii de servicii de marketing online.

Majoritatea fimelor noi acestui mediu de promovare au avut nevoie de know-how specializat pentru a obtine cele mai bune rezultate din bugetele investite. Majoritatea firmelor cu experienta in internet marketing au avut nevoie de servicii suplimentare, pentru a face fata noii cereri.

Expertiza cea mai mare in marketing online, mai ales in domeniul reclamelor platite la click, sau Pay Per Click (PPC), se afla la agentiile PPC. Sistemul de tarifare cu plata la click este folosit pe Facebook Ads, Instagram si Google Ads.

Piata agentiilor PPC din Romania este in continua crestere. In ultimul an insa a crescut mai mult ca oricand. Un val care creste ridica toate barcile, si acest lucru s-a vazut din plin pe piata de online.

In Romania sunt cca. 15 agentii PPC dedicate, care fac doar marketing online prin reclame Pay Per Click.

Majoritatea se gasesc printr-o cautare pe Google si apar pe primele cateva pagini de rezultate.

Pe langa acestea mai sunt o multitudine de alte agentii care ofera servicii conexe celor de PPC, cum ar fi optimizarea listarilor pe motorul de cautare Google (Search Engine Optimisation- SEO), email marketing, campanii pe Social Media de tip concursuri pe Facebook sau pe Instagram, etc.

Estimam numarul total al acestor agentii care ofera servicii multiple, pe baza cautarilor pe Google, la cca. 70.

Pe langa aceste agentii specializate in PPC sau generaliste, mai sunt si freelanceri, persoane independente care ofera servicii de promovare online. Pe acestia este imposibil sa ii numaram pentru ca nu au vizibilitate foarte mare.

Sunt multe sau putine? Depinde de reperul dupa care evaluam.

In sine numarul agentiilor nu este mare. Dar din perspectiva clientului sa ai de ales dintre cateva zeci de optiuni poate fi mult, mai ales daca nu ai un criteriu clar de diferentiere intre ele.

Un alt aspect important legat de agentiile PPC din Romania este rata de crestere a pietei. Aceasta este ridicata. In intervalul 2017- 2019 a fost de cca. 25% pe an, ceea ce inseamna ca in 3 ani piata s-a dublat.

In 2020 estimam o crestere de cca. 30-35% a pietei de PPC fata de 2019, ca efect al mutarii cererii in online. Acest lucru are mai multe consecinte, cum ar fi cresterea numarului de agentii PPC, cresterea specialistilor din domeniu si inaintarea digitalizarii Romaniei prin faptul ca o mai mare parte din populatie se foloseste de internet pentru a cumpara bunuri si servicii.

In prezent abia 20% dintre Romani au cumparat online, deci loc de crestere este mult.

Numarul agentiilor va creste in perioada urmatoare, dar acest lucru vine insa si cu dezavantaje. De exemplu o posibila scadere a calitatii serviciilor, cel putin pe termen scurt. Asta pentru ca nu sunt acum destui specialisti bine formati care sa serveasca toti noii clienti din domeniu.

In concluzie, desi incertitudinea la nivel macroeconomic nu a disparut, ce putem spune cu siguranta este ca acele 15 agentii de PPC vor avea mult de lucru in perioada urmatoare.