Câte clase a făcut Florin Salam? Manelistul a rămas repetent în clasa a 3-a patru ani: „N-am fost predestinat către școală”

Florin Salam s-a ferit de mic de școală, pentru că dintotdeauna a știut foarte bine ce a vrut de la viață. Visul său era să devină muzicant, lucru care s-a și întâmplat, așa că școala a lăsat-o mereu pe ultimul loc. Îndemnat de mama sa să urmeze studiile, a decis încă de la vârste fragede că școala nu este de el și că, pentru ceea ce își dorea să devină în viață, este doar o pierdere de vreme.

Câte clase are Florin Salam, de fapt?

În cadrul emisiunii de pe Kanal D, „40 de întrebări cu Denise Rifai”, artistul a vorbit despre perioada copilăriei, dar și despre cum a reușit să „fenteze” școala, dar și să repete clasa a 3-a vreme de 4 ani.

Amuzat de istoricul său, Florin Salam a mărturisit că a fost pus în situația în care profesorii să intenționeze să-l mute din clasa a 3-a în clasa a 5-a, pentru că era mult prea „bătrân” pentru a rămâne la același nivel, însă bunica sa s-a opus cu vehemență acestui lucru, pentru că ea numai acolo știa să-i aducă... pachetul cu mâncare. Manelistul a pierdut șirul anilor pe care i-a repetat în școală, însă fix acest lucru și-a dorit, pentru ca mama lui să nu-i mai bată la cap să meargă, când cu totul alta era menirea lui.

„N-am fost cu școala. Era să spun spre rușinea mea... sau spre norocul meu. N-aș vrea să spun spre norocul meu pentru nu descuraja generația de astăzi. Oameni buni, copii frumoși ce sunteți, duceți-vă la școală să învățați, cartea e bună. Eu am fost predestinat către muzică și de aceea n-am fost la școală, ca să pot să vă cânt. Deci, undeva am făcut și eu un efort pentru voi. Eu nu m-am dus la școală ca să vă cânt vouă, dar voi trebuie să mergeți la școală, că trebuie să aveți un serviciu bun, să câștigați bine să ne dați și nouă. Eu n-am fost la școală, pentru că n-am fost predestinat către școală, ci mai mult către muzică. Dacă vin din familie de muzicanți...

Și încă ceva, dacă eu am rămas repetent nu știu câți ani, să zicem, cu toate că eu învățam bine, dar făceam intenționat, să rămân repetent, că nu-mi ardea, să zică mama «Gata, mamă, nu te mai duce». Am stat în a treia vreo 4 ani și după ce au văzut că știam din prima, mamă, numai premiul I luam, și au zis «Hai să-l mutăm cu două clase mai sus, că e prea bătrân pentru clasa a 3-a». Atunci mamaia a luat foc, a zis «Dați-l înapoi», adică nu în a 5-a, în a 3-a, că nu mai știa unde să îmi aducă mâncare. Ea prefera să mă lase tot în a 3-a, acolo știa ea să-mi aducă pachet. Nu îmi aduc aminte, dar bine am făcut (n.ed. când s-a lăsat de tot de școală).”, a spus Florin Salam în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

