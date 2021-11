Câte clase are, de fapt, Mircea Nebunu, șeful Clanului Sportivilor, dat în urmărire generală? Mulți își vor schimba părerea despre el! EXCLUSIV

In articol:

Mircea Nebunu a fost condamnat definitiv la un an și o lună de închisoare pentru că a fost prins la graniță cu un permis de conducere fals ”importat” din Ucraina.

Judecătorii, blânzi cu Mircea Nebunu pentru că are studii și loc de muncă

În dosar apar însă și informații de culoare, cum ar fi, de exemplu, nivelul de școlarizare pe celebrul interlop îl are.

Astfel, Mircea Emil Băluș, pe numele lui real, a reușit să scape cu o pedeapsă relativ mică pentru că și-a recunoscut fapta, pentru că este întreținător de familie și pentru că are și ceva școală. Nu foarte multă, dar nici puțină. Mai exact, Mircea Nebunu are 10 clase absolvite, ceea ce însemană că a renunțat să mai meargă la școală la jumătatea ciclului preuniversitar.

”La individualizarea pedepsei instanța va ține cont de criteriile generale prevăzute de art. 74 Cod penal, în concret se va ține cont de faptul că inculpatul are vârsta de 43 de ani, este căsătorit, are studii de 10 clase, are un loc de muncă din care își asigură existența, are doi copii minori, se află în stare de recidivă postexecutorie, însă se va ține cont și de faptul că acesta a avut o atitudine sinceră în fața instanței recunoscând faptele comise, condiție în care stabilirea unei pedepse pentru fiecare infracțiune comisă, iar ulterior stabilirea unei pedepse rezultante în condiții de detenție este necesară pentru a se asigura forța coercitivă a pedepsei astfel stabilite și reeducarea inculpatului”, se arată în motivarea instanței.

Șeful clanului sportivilor a plecat din România înainte de sentință

Mircea Nebunu a primit totuși o condamnare cu executare din cauza faptului că se afla în teremenul de încercare după o liberare condiționată, după o faptă comisă anterior. El primise o condamnare de 9 ani de închisoare din care a executat însă doar câteva zile. Cum nu avea un cazier curat, judecătorii au decis ca acesta să-și execute pedeapsa în regim penitenciar.

Mircea Nebunu, șeful clanului sportivilor

Mircea nu se afla însă în țară în momentul pronunțării, așa că autoritățile române l-au trecut pe lista urmăriților generali. Se pare că în acest moment, șeful sportivilor se află în Spania și, conform relatărilor presei, el ar dori să-și execute pedeapsa în această țară. Și Vali, fratele lui Mircea Nebunu a primit, luna trecută, o condamnare defintivă de 3 ani și 6 luni însă și nici acesta nu a fost găsit de polițiști la domiciliu, fiind, de asemenea, dat în urmărire.