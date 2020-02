Vulpița din Vaslui și soțul ei, Viorel, au ajuns vedete într-un scurt timp, datorită problemelor de cuplu pe care le-au întâmpinat. Veronica a recunoscut în fața unei țări întregi că l-a înșelat pe soțul ei alături de care are un copil și de atunci, au ieșit la iveală din ce în ce mai multe detalii despre trecutul rușinos al Vulpiței.

Veronica recunoaște că nu a avut un loc de muncă stabil în viața ei, asta datorită lipsei educației. Soția Vulpiță și-a întrerupt studiile la o vârstă relativ fragedă și s-a confruntat din plin cu greutățile vieții.

”Nu, decât pe lângă casă… Am spălat… Da, am mers la școală, am 8 clase, iar la învățătură am fost așa și așa…”, recunoaște ”Vulpița din Vaslui”, cea care – prin aparițiile la televizor a devenit un fel de ”vedetă” a momentului în showbiz.

Vulpița vrea să dea lovitura în muzică! Cum va suna prima ei piesă: „Sunt vulpiţa de la ţară şi am devenit virală!”

Veronica Stegaru continuă să apară pe micile ecrane alături de soțul ei, Viorel. Deși apar în diferite ipostaze, Vulpița s-ar putea să se reprofileze.

Veronica și Viorel Stegaru, de la viața modestă pe care o aveau în Vaslui, au ajuns să apară zilnic la televizor, în fața a mii de români. După ce i-a dansat manelistului Tzanca Uraganul și a fost și în Parlament, Vulpița ar putea da lovitura și în muzică.

Cel care vrea să-i facă lansarea Vulpiței în muzică este Axinte. El a auzit-o cântând câteva versuri dintr-o melodie și crede că ar putea avea succes în muzică.

