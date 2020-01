Nicolae Guță este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți maneliști din România. De ani buni este în topul preferințelor fanilor și a reușit să-și construiască astfel o carieră. Puțini dintre cei care îl admiră știu câte clase are cântărețul.

Conform informațiilor din presă, Nicolae Guță nu s-a descurcat la școală la fel de bine ca în muzică. Chiar și așa, a terminat 12 clase la liceul „Apollonius” din Petroșani. Manelistul a dat și examenul de Bacalaureat, dar rezultatele nu au fost deloc spectaculoase. Artistul a obținut nota 1 la Limba Română, nota 3 la Matematică și nota 2 la Geografie.

Cui îi revine întreaga avere a lui Nicole Guță

Pentru că familia lui este una foarte numeroasă întrebarea care stă pe buzele tuturor este: cum își va împărți manelistul averea? Ei bine, acum câțiva ani, pe vremea când avea nouă copii, el a răspuns la această întrebare. Nicolae Guță a mărturisit că nu și-a făcut testamentul, dar știe exact ce și cui oferă.

„Nimeni nu câştigă în afară de mine în familie. Pe Nicoleta am ciobănit-o toată viaţa. Mâine, dacă mi se întâmplă ceva, cad ca un erou. Eu, pentru mine, nu vreau nimic, nici n-am vrut. Nu sunt luxos. Nu mi-am făcut niciun testament. Cum pot să mă dau şmecher când ştiu că mă aşteaptă nouă copii acasă. Eu am împărţit deja averea. Ţie îţi rămâne casa asta, ţie asta...", a declarat Nicolae Guţă, la o emisiune tv, în urmă cu ceva timp.

În plus, manelistul a povestit că a plecat de jos și și-a construit un întreg imperiu singur.

„Aşa cum mi-am dorit.... ca ceilalţi copii să nu treacă prin ororile vieţii ca mine - pentru că eu cunosc sărăcia aşa cum n-o cunoaşte nimeni -, n-am făcut niciodată diferenţă între copii. Tata n-a făcut ce trebuia la momentul potrivit pentru copiii lui. Eu am zis să nu pic în aceeaşi greşeală, dar nu pot eu să-l judec", a mai spus manelistul, acum câțiva ani.