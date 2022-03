Câte kilograme are Mara Bănică după cea de-a doua naștere? Jurnalista a intrat de urgență la dietă

In articol:

Cunoscuta jurnalistă este în al nouălea cer, asta pentru că în urmă cu mai bine de o lună a adus-o pe lume pe fiica sa, Donca Maria. Mara Bănică nu-și încape în piele de fericire și este tare mândră, asta pentru că în prezent, aceasta este mămică și de fetiță și de băiețel.

Ei bine, însă, nu cu foarte mult timp în urmă, în cadrul unui interviu pentru Click.ro, Mara Bănică a dezvăluit câte kilograme cântărește după cea de-a doua sarcină, fiind mai hotărârtă ca niciodată să dea jos kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii.

Mara Bănică: „M-am apucat, însă, de dietă că nu se mai putea”

Cunoscuta jurnalistă se pregătește intens pentru botezul fiicei sale, Donca Maria, care va avea loc în luna mai a acestui an, așa că Mara Bănică a intrat la dietă, pentru a putea da jos kilogramele în plus acumulate pe parcursul sarcinii.

„ Toți creatorii de modă să vină la mine! Nici nu mai știu ce se mai poartă după doi ani de stat în casă. M-am apucat, însă, de dietă că nu se mai putea!” , a declarat Maria Bănică, pentru sursa citată anterior.

Ei bine, însă, jurnalista a dezvăluit și câte kilograme are în prezent, respectiv 70 de kilograme, cu precizarea că înainte să nască ajunsese la nici mai mult, nici mai puțin de 90 de kilograme.

De asemenea, Mara Bănică a mai precizat că înainte de a rămâne însărcinată cu fetița sa, Donca Maria, jurnalista cântărea 56 de kilograme, specificând că în acest

moment, ea ar trebui să slăbească în jur de 14 kilograme pentru a reveni la silueta de dinainte de sarcină, însă este mulțumită și dacă va da jos doar 10 kilograme până la botez.

În prezent, proaspăta mămică ține o dietă pe care a mai urmat-o și în trecut, atunci când a slăbit 18 kilograme, fiind convinsă că și de această dată respectivul plan de alimentație va da roade.

„ Chiar înainte să nasc cântăream 90 de kilograme, iar acum, după naștere, am vreo 70 de kilograme. Eu, înainte de sarcină, aveam 56 de kilograme. Ar trebui să slăbesc cam 14 kilograme ca să ajung la silueta de dinainte, dar mă mulțumesc și cu 10 kilograme până la botez, în mai. Adevărul e că cea ma bună dietă tot înfometarea este! Am slăbit 18 kilograme când am ținut ultima oară dieta asta. Dieta se bazeză în principal pe brânzeturi și pe carne”, a mai spus jurnalista.

Jurnalista va merge și la proceduri din aprilie

Mara Bănică este mai hotărâtă ca niciodată să arate extrem de bine, motiv pentru care aceasta și-a propus să meargă și la proceduri începând cu luna aprilie, însă până atunci vrea să dea jos măcar câteva kilograme.

Jurnalista a mai mărturisit că încearcă să aibă foarte mare grijă de ea, asta pentru că urmează un anumit principiu, respectiv acela că trebuie să arate foarte bine chiar și după ce a născut.

„ De la 1 aprilie mă duc și la proceduri, dar trebuie să nu fiu totuși tanc când merg acolo. Eu nu sunt pe principiu: gata am născut, sunt ca la m â n ă stire și nu contează cum arăt. O femeie trebuie să se îngrijească, să arate bine și după ce a născut”, a mai declarat Mara Bănică pentru aceeași sursă.

Mara Bănică [Sursa foto: Instagram]