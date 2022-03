Câte locuri de muncă poate oferi România refugiaților din Ucraina? Fostul ministru al Muncii are datele exacte: "Depinde și de dorința de a rămâne în România și de a intra pe piața muncii"

In articol:

Raluca Turcan, actual deputat și fost ministru al Muncii, a fost invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai". În fața unui interviu maraton, aceasta a vorbit despre situația dramatică din Ucraina și a oferit explicații celor care se tem că acest conflict s-ar putea extinde și dincolo de granițe.

Se simte în siguranță în România, Raluca Turcan?

Raluca Turcan, la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Raluca Turcan nu se teme pentru România, pentru că țara noastră este membră NATO. Însă, a explicat în ce situație ar putea escalada războiul.

"Niciodată nu au existat garanții pentru securitatea națională mai certe ca apartenența noastră la NATO. Oricât ar plana asupra societății românești că este posibil să intrăm într-un conflict armat cu Rusia, trebuie să știm câteva lucruri. Apartenența noastră la NATO presupune un efort de apărare comun. Acest conflict, în mod normal nu poate să escaladeze decât dacă Rusia trece de granițele NATO și are o acțiune de atac asupra unui stat membru.

De asemenea niciodată solidaritatea statelor membre NATO parcă nu a fost atît de prezentă cum s-a întâmplat în acest moment dramatic. Puțini și-au imaginat că vom ajunge aici. Cu toate acestea, chiar dacă toate acțiunile dictatorului Putin sunt imprevizibile, nu cred că românii au motive în acest moment să se simță în nesiguranță.", a declarat Raluca Turcan, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Câte locuri de muncă poate oferi România refugiaților ucraineni?

Raluca Turcan a sărit și ea în ajutorul refugiaților ucraineni și a amenajat locuri de cazare la Sibiu. De altfel este impresionată de mobilizarea exemplară a românilor față de oamenii fugiți din calea războiului. Însă și statul român poate veni în spijinul cetățenilor din Ucraina care vor să rămână în țara naostră și să muncească.

"În mod normal, România are foarte multe locuri de muncă, depinde și de dorința de a rămâne în România și de a intra pe piața muncii. Când am plecat din funcția de ministru al Muncii exista o cerere de locuri de muncă neacoperită de ofertă, adică de dorință din partea oamenilor, de aproximativ 100 de mii. De aceea am și propus o Hotărâre de Guvern care a fost și adoptată, de a crește contingentul de lucrători străini care să poată să vină să suplinească lipsa de forță de muncă din România la 50 de mii prima dată și ulterior la 100 de mii. Așadar am deschis practic porțile ca angajatorii români care își doresc să găseasca forță de muncă, sa aibă mai puține obstacole din partea statului roman.", a explicat Raluca Turcan în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Fostul ministru al Muncii a specificat și care sunt domeniile în care există deficit de angajați.

"În mare parte în construcții, în industria ușoară și în industria hotelieră. Cam acestea sunt domeniile în care se caută forță de muncă în România și unde sunt problemele grave din perspectiva predictibilității pentru oamenii de afaceri a angajaților pe care îi au. În momentul de față doar din ce avem centralizat la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, probabil mai există și altele, dar care nu au fost declarate.", a mai spus fostul ministru al Muncii.