Câte mașini are Ion Țiriac. Care sunt cele mai scumpe automobile din garajul miliardarului român

Ion Țiriac este un fost jucător profesionist de tenis român, jucător de hochei pe gheață, și actualmente un influent om de afaceri în Germania și România. Cunoscutul afacerist este unul dintre cei mai bogați oameni din țară, cu o avere estimată la 1,7 milioane de dolari, conform topului Forbes.

Câte mașini de colecție deține Ion Țiriac

Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați foști sportivi din toate timpurile din România, dar și primul român care a fost inclus pe lista miliardarilor întocmită de revista Forbes.

Celebrul afacerist deține cea mai mare colecționat de mașini din România. Acesta a mărturisit într-un interviu că deține o colecție de 420 de mașini, unele dintre ele fiind unicat. În colecția acestuia, printre autoturisme se află și mașina Rolls-Royce-ul Phantom care a fost deținută de cântărețul Elton John.

Potrivit Roxanei Ciuhulescu, Ion Țiriac s-a deplasat în străinătate pentru a vedea majoritatea mașinilor, iar acestea, după ce erau achizionate, erau restaurate de o echipă de specialiști.

Mașina lui Ion Țiriac

„Pentru foarte multe mașini, Ion Țiriac s-a deplasat special să le vadă în străînătate, apoi le-a cumpărat. După aceea, mașinile au intrat pe mâna inginerilor, pentru că are o adevărată echipă în spate, care le-au pus la punct, unele fiind restaurate”, a spus fosta prezentatoare tv.

În anul 2016, Ion Țiriac a inaugurat Salonul „Țiriac Collection”, salon în care este expusă aproape toată colecția sa de mașini.

„Din pasiune pentru mașini, am colecționat vehicule fabricate începând cu anii 1890. Am acum bucuria de a împărtăși această pasiune cu vizitatorii galeriei. O parte din istoria evoluției auto se regăsește în colecția pe care vă invit să o descoperiți”, spunea Ion Țiriac la inaugurarea salonului.

Salonul „Țiriac Collection”

La ce valoare se ridică coleția impresionantă de mașini a lui Ion Țiriac

Cele mai multe mașini din colecția sa sunt din gama Rolls-Royce. Colecția lui Ion Țiriac este singură colecție privată din lume care include toate cele 6 generații Rolls Royce Phantom:

Phantom I by Charlesworth din 1927

Phantom ÎI Sedanca De Ville by Windovers din 1934

Phantom III Touring Limousine by Freestone&Webb din 1937 (achiziționat de Șir John Leigh în 1939)

Phantom V Park Ward (achiziționat în luna mai a anului 1990 de Șir Elton John)

Phantom VI.

„Orice mașină cumperi în momentul de față, cu un milion de euro sau două, nu poate decât să crească în preț și valoare, pentru că sunt foarte puține. Nu știu care este cea mai scumpă mașină a mea. Pe mine mă fascinează Rolls-Royce, am 30-40 de bucăți. Sunt unic în lume, am colecția de Phantom, unu, doi, trei și patru. Din Phantom IV au fost făcute numai 18, care au fost vândute numai curților regale… Regina Angliei are două, Juan Carlos are trei, chiar l-am rugat să vândă și el, dar mi-a spus că nu poate pentru că aparțin Curții. Până și Saddam avea una! Eu cunosc numai două mașini care sunt în afară de astea, eu le am pe amândouă” , declara Țiriac într-un interviu.

Ion Țiriac

Lista cu cele mai frumoase și costisitoare mașini din colecția omului de afaceri ar arăta cam așa:

2012 Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss – 3,5 milioane de euro

2014 LaFerrari – 2 milioane de euro

1937 Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A – 1,5 milioane de euro

1952 Rolls Royce Phantom IV Coachwork by Hooper – 1,5 milioane de euro

2017 Mercedes-Maybach G650 Landaulet – 630.000 de euro

1939 Bugatti Type 57 Coach Ventoux – 600.000 de euro

1962 Bentley Continental Drophead Coupé by Park Ward – 250.000 de euro

1899 Hurtu 3 ½ Cvadriciclu – 200.000 de euro

1960 Jaguar XK 150 Roadster – 100.000 de euro

1948 Lincoln Continental Cabriolet – 100.000 de euro

Ion Țiriac mai are afaceri în imobiliare, transport aerian și deține o parte din asigurătorul Allianz-Țiriac, unul dintre cei mai mari din România. Omul de afaceri are în proprietate și compania aeriană Țiriac Air, cu o flotă de avioane și elicoptere de lux.