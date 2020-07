Câte medicamente ia Carmen Harra! A dezvăluit totul

In articol:

Carmen Harra susține că un organism sănătos trebuie susținut cu multe suplimente, medicamente și produse naturale. Zilele trecute, într-un live de pe pagina sa de Facebook, Carmen Harra le-a arătat celor care o urmăresc, medicamentele pe care spune că le ia și ea și la ce folosesc acestea. Mai mult de 10 sticluțe și borcănașe cu pastile a arătat celebra prezicătoare, toate comercializate în Statele Unite, acolo unde Carmen Harra locuiește de mulți ani.

Toate aceste pastile, susține Carmen Harra, sunt naturale și ajută la păstrarea sănătății și încetinirea procesului de îmbătrânire.

Iată câteva dintre medicamentele-minune din punctul de vedere al lui Carmen Harra, dar mai ales acele substanțe naturale pe care prezicătoarea le ia regulat, fără însă să dăm nume de medicamente, ci doar substanțele și recomandările pe care le-a făcut Carmen Harra.

Ce medicamente ia Carmen Harra! Spune că toate sunt naturale

”Eu iau mereu Carbon 60 pentru că acționează asupra terminațiilor celulare. Se vinde la sticluțe, se combină cu ulei de măsline. O să constatați că după o perioadă de timp, ridurile dispar, vă crește părul. Simțiți un proces de întinerire pentru că terminațiile celulare au nevoie de acest element. Acesta are legătură cu densitatea oaselor. Noi când îmbătrânim, pierdem din densitatea oasosaă, începem să ne cocoșăm, începe procesul de deterioare fizică. Este, după mine, invenția care va revoluționa medicina. Este un produs natural. (...)

Vă recomand, de asemenea, calciu din sursă naturală, nu cel din farmacii pentru că acela se depune pe artere.

Trebuie să vă controlați densitatea osoasă pentru a vedea dacă aveți nevoie de calciu natural.

Magneziu cu potasiu- organismul nostru are nevoie de această combinație.

Dacă vă simțiți deprimați, sunt produse naturiste care vă ajută. Este un produs care ajută la echilibrarea sistemului nervos. -Travacor. Taurina (n.red.este un aminoacid care este produs și de organismul nostru, în special de mușchi, creier, inimă și sânge) ajută la reducerea reducerea tensiunii arteriale

Pentru depresie, Bacopa, este o plantă , mai există un alt produs din ciuperci care tratează forme grave de depresie. Toate aceste produse nu au efecte secundare pentru că sunt naturale. Mai există Gaba, care este un acid gamma-aminobutiric care se găsește în organism și care este foarte bun pentru cei care au stări de anxietate. Alte produse care trebuie luate după o anumită vârstă sunt cele care ajută la concentare. Noi când îmbătrânim pierdem din memorie, nu ne mai putem concentra”, sunt câteva din produsele pe care Carmen Harra susține că le ia și pe care le recomandă și fanilor săi.

Carmen Harra a dezvăluit câți bani câștigă lunar

Carmen Harra are 65 de ani, arată foarte bine, spune că se menține prin sport și alimentație sănătoasă. Recent, cunoscuta clarvăzătoare stabilită de ani buni în SUA, a mărtursit și ce venituri are.

„Eu câștig bani din mai multe surse. Sunt consilier de cuplu, iar în America un consilier câștigă între 400 și 600 de dolari pe ședință. Eu am lucrat peste 20 de ani ca și consilier, aveam biroul pe cel mai scump bulevard din lume, pe Fifth Avenue în New York, peste drum de Plaza Hotel. La mine veneau Jennifer Lopez, Hillary Clinton și alte celebrități. Eu însă aș putea să trăiesc și din drepturi de autor acum. Încă de la primele cărți publicate, am luat sude de mii de dolari. Cărțile au mers foare bine. Prima carte pe care am publicat-o în urmă cu 20 de ani, ”Karma de fiecare zi” a fost tradusă în 20 de zile și îmi vin și acum bani din drepturile de autor pe ea”, a spus Harra într-un interviu. (Citeste si ”Câți bani are Carmen Harra cu adevărat ”În prima lună în America am făcut 10.000 dolari”