Câte operații estetice are Bianca Drăgușanu. A completat lista cu operația de cantopexie

Bianca Drăgușanu este în lumina reflectoarelor și în vizorul presei de mai bine de 10 ani. Cariera, realizările, scandalurile, aparițiile și viața amoroasă sunt elementele care au propulsat-o în lumea mondenă.

Cantopexia, ultima operație estetică a Biancăi Drăgușanu

Bineînțeles, frumusețea și fizicul cu care se afișează în mediul online sunt două dintre calitățile cele mai evidente ale vedetei, însă puțini știu câte operații estetice are diva.

Cum am mai menționat, vedeta este cunoscută pentru schimbările pe care le-a tot făcut de-a lungul timpului. Vorbim de intervenții estetice făcute în decursul mai multor ani, însă Bianca Drăgușanu nu pare a lăsa "abonamentul" la cabinetele esteticienilor. Ultima sa intervenție este cea de cantoplexie, mai exact o intervenție ce are ca scop alungirea ochilor. Frumoasa blondină nu a omis să arate rezulatul "ochilor de pisică", postând primele poze pe conturile de socializare. Aceasta a declarat că este foarte încântată și că recomandă cu drag această procedură de înfrumusețare.



Rezultatul intervenției de cantopexie [Sursa foto: https://www.instagram.com/biancadragusanu18/]

Bianca Drăgușanu are 30 operații estetice

La vârsta de 39 de ani, Bianca Drăgușanu creează iluzia că ar avea 20 și un pic.

Vedeta arată mai bine ca niciodată și este deseori asemănată cu o păpușă Barbie. Adevărul este că această frumușețe deosebită se întreține cu bani mulți. Diva nu s-a fericit niciodată să recunoască că ea are operații estetice, fiind dintotdeauna o femeie asumată. Fosta prezentatoare de la Kanal D nu ascultă părerea celor care îi spun că intervențiile încep să devină exagerate, ba chiar le promite acestora că nu se va opri la 30 de operații , câte are în momentul de față.

„Sunt în cea mai bună variantă a mea deoarece mereu îmi place să fac un update, atâta timp cât mă simt bine în pielea mea, diferența dintre eu și alte persoane e că nu vreau să devin Angelina Jolie, eu sunt Bianca Drăgușanu”, a mărturisit Bianca Drăgușanu acum ceva timp.



Cu câțiva ani în urmă, Bianca mărturisea că a cheltuit în jur de 16.000 de euro pe operațiile estetice, suma modificându-se odată cu trecerea anilor.

Ce operații estetice are Bianca Drăgușanu

Diva este o femeie puternică și asumată, care întotdeauna a știut să dea replici înapoi. La fel cum a făcut public numărul exact al operațiilor estetice, Bianca Drăgușanu a tot povestit, în timp, unde exact a făcut schimbările de înfățișare.

Și-a injectat acid hialuronic în buze.

Și-a pus fațete dentare, fără a fi nevoie de intervenții dentare mai serioase.

Și-a pus silicoane.

Și-a operat nasul.

„La picioare am intervențiile la tibie. Aș vrea să îmi schimb picioarele cu totul pentru că am dureri groaznice. Tot ce am făcut acolo a fost strict medical. Nu pot estima costul lor. Mai pui la ele și drumul și cazarea, cam 2.000 de euro. Ca să ai un posterior de invidiat, trebuie să șții în ce poziție să stai. Ca să par mai slabă, trebuie să fiu filmată de jos în sus. Fondul de ten cu care îmi acopăr picioarele costă 30 de euro pe lună”, a declarat vedeta.

