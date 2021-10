Câte operații estetice are Mihaela Rădulescu. La 52 de ani arată fenomenal

In articol:

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul autohton românesc. Deși a ajuns la vârsta de 52 de ani, este într-o formă de invidat, asta datorită sportului, dar și a operațiilor estetice.

Câte operații estetice are Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu s-a bucurat de un succes fantastic de la debutul său în televiziune, în anul 1994, la vârsta de doar 25 de ani. De-a lungul

anilor, vedeta a cheltuit sume impresionanate pentru a-și păstra tenul cât mai tânăr și a avut mereu grijă să aibă un corp perfect, printr-un program zilnic la sala de sport și o dietă bazată pe alimente sănătoase.

La vârsta de 52 de ani, corpul și fața vedetei de televiziune este aproape de idealul fiecărei femei, fanii acesteia considerând că arată perfect, dar diferite față de momentul în care a devenit cunoscută. De-a lungul timpului, Mihaela Rădulescu a trecut prin câteva intervenții estetice, în special la nivelul nasului și al busutului.

În cadrul unui interviu, vedeta de televiziune a povestit ce parte a corpului a modificat-o cu ajutorul bisturiului, dar și despre faptul că de-a lungul anilor s-a obișnuit cu criticile venite pe această temă.

Câte operații estetice are Mihaela Rădulescu [Sursa foto: MediaFax Foto]

„ Sunt criticată din mai multe puncte de vedere, dar m-am obişnuit cu asta. De o viaţă e aşa. Nu mai am nici o apăsare, aveam când eram mai tânără. Dacă n-am fi criticaţi în meseria asta, ar însemna că nu prezentăm interes.”, a declarat Mihaela Rădulescu.

De asemenea, Mihaela Rădulescu a declarat că este o persoană asumată și că nu a ascuns niciodată vreo intervenție chirurgicală, din contră, este dispusă să vorbească despre fiecare operație estetică în parte.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara. Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare.

Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef”, a mai spus vedeta de televiziune.

Mihaela Rădulescu s-a născut pe 3 august 1969, în Piatra neamț. În 1994, și-a făcut debutul la postul de televiziune Tele 7abc, urmând ca în următorii ani să fie producătoarea emisiunilor „Nocturna pe 16 mm” și „Weekend abc”.

În prezent este detectiv la emisiune „ Masked Singer România ”, alături Horia Brenciu, Alex Bogdan și Inna. Cei patru detectivi au misiunea de adescoperi care sunt vedetele care se ascund în spatele a celor mai impresionante măști.