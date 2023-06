In articol:

Andra Măruță este considerată una dintre cele mai talentate artiste de la noi din țară, având o voce inconfundabilă și o carieră de succes la care unii doar visează. Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Cătălin Măruță, de aproximativ 17 ani, iar din rodul iubirii lor au rezultat doi copii minunați, Eva și David.

Andra Măruță este destul de discreta cu viața ei personală, întrucât cariera și parcursul său profesional sunt cele mai importante în spațiul public. Cu toate acestea, este activă pe rețelele de socializare și obișnuiește să mai posteze momente din viața și familia sa.

Mulți dintre admiratorii artistei nu știu că, de fapt, Andra Măruță provine dintr-o familie foarte numeroasă, iar relația cu surorile ei este una foarte solidă și apropiată. Iată cine sunt cei cu care Andra Măruță și-a împărțit toată copilăria!

Câte surori are Andra Măruță

Andra Măruță este cunoscută de public pentru performanțele sale vocale și talentul inconfundabil, însă puțini știu despre familia sa de la Câmpia Turzii.

Cântăreața provine dintr-o familie numeroasă, iar relația cu surorile sale este una strâns legată, încercând să se viziteze și să petreacă tot mai mult timp împreună, în ciuda programului încărcat pe care îl are artista.

Săndel Mihai, în vârstă de 42 de ani, este fratele cel mare al artistei. Acesta este obișnuit cu luminile reflectoarelor, fiind artist de muzică populară. Restul surorilor Andrei Măruță nu sunt familiarizate cu camerele de filmat, acestea având vieți obișnuite și își realizează activitatea profesională la Câmpia Turzii.

Diana Mihai, în vârstă de 48 de ani, este sora cea mare a cântăreței și se ocupă de un centru de bătrâni în Câmpia Turzii. Sora mijlocie, Aura Claudia are vârsta de 41 de ani și lucrează la un centru de înfrumusețare în același oraș.

Câte surori are Andra Puțini știu că artista provine dintr-o familie numeroasă [Sursa foto: Facebook]

Andra Măruță, surprinsă la un concert în Londra alături de surorile sale

Andra Măruță, alături de surorile sale și câteva prietene au hotărât să organizeze o mică escapadă la Londra la concertul uneia dintre cele mai cunoscute cântărețe internaționale.

Vedeta a trăit cele mai frumoase emoții în timp ce o asculta pe Beyonce, artista sa preferată. Andra a dezvăluit pe rețelele de socializare că s-a distrat de minune alături de surorile sale, cu care nu se afișează prea des în mediul online.

„Eu am multe lucruri în comun cu surorile mele, iar unul dintre ele este faptul că ne place la nebunie Beyonce!!! Așa că sunt tare bucuroasă că am fost cu Aura și cu Diana la Londra să ne îndeplinim visul de o vedea în concert. E greu de povestit ce am simțit când a intrat pe scenă”, a fost mesajul transmis de Andra Măruță pe rețelele de socializare.

