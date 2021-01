Categoria de români care nu se poate programa la vaccinarea anti-covid. Valeriu Gheorghiță: „Persoanele care suferă de ... nu se regăsesc în această bază de date”

In articol:

Românii vor să se vaccineze, iar acest lucru este atestat de avalanșa de cereri din prima zi de programări. Peste 305 de mii de oameni s-au programat pentru imunizare la debutul platformei.

„Am reușit să rezolvăm acest inconvenient al sistemului”

Luni se vor deschide și alte centre de vaccinare , potrivit declarațiilor coordonatorului campnaiei, Valeriu Gheorghiță. De asemenea, acesta a anunțat și ce categorie de peroane nu se pot programa încă pentru imunizarea împotriva noului tip de coronavirus.

Valeriu Ghoerghiță a anunțat că problemele privind validarea persoanelor cu boli cronice s-a rezolvat, iar persoanele care nu sunt recunoscute de CNAS vor trebui să fie programate de medicul de familie sau de medicul curant.

„Această validare a persoanelor cu boli cronice se face prin consultarea bazei de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Persoanele care nu sunt recunoscute prin intermediul acestei baze de date este nevoie să fie programate prin medicul de familie sau medicul curant. Dumnealor își fac cont și pot să adauge beneficiarii și îi validează ca fiind cu boală cronică. Dacă persoana respectivă nu are acces la medicul de familie au medicul curant, am realizat la nivelul serviciului de call center posibilitatea ca aceste persoane să se înscrie și ulterior, la centrul de vaccinare, să prezinte o scrisoare medicală sau un bilet de ieșire din spital care să ateste că are acea boală cronică. Practic, am reușit să rezolvăm acest inconvenient al sistemului, care afectează un procent mic de persoane, care nu se regăsesc în baza de date”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță, la Știrile PRO TV.

Persoanele care suferă de această afecțiune nu se pot programa încă pentru vaccin [Sursa foto: PixaBay]

Categoria de persoane care NU se poate programa online la imunizare

Coordonatorul campaniei a anunțat și ce oameni nu se pot programa deocamdată pentru imunizare.

Este vorba despre persoanele care suferă de obezitate.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

„Vă pot da un exemplu foarte simplu: persoanele care suferă de obezitate nu se regăsesc în această bază de date, dar există această posibilitate să fie validate prin intermediul medicului de familie au prin serviciul de call center. Medicii de familie nu sunt obligați să facă aceste rezervări, vorbim de un demers de solidaritate la nivel național”,a mai adăugat Valeriu Gheorghiță.

Totodată, Valeriu Gheorghiță a oferit detalii despre cum se vor putea înscrie angajații din domeniile cheie.

„În cazul persoanelor care deservesc activități esențiale, modalitatea de înscriere este următoarea: angajatorul, administratorul acelei unități își face contul de persoană juridică și adaugă beneficiarii, practice validează angajații. De aici, angajatorul poate să continue programarea până la alocarea zilei și a centrului de vaccinare pentru fiecare angajat în parte sau, din acel punct, angajatul se regăsește prin CNP și ulterior își introduce numărul de telefon și codul de siguranță care va fi transmis prin SMS și își face singur programarea la centrul de vaccinare și ziua în care dorește”,a explicat Valeriu Gheorghiță.

Cum se va proceda cu testarea elevilor [Sursa foto: PixaBay]

De asemenea, autoritățile din sănătate au explicat și cum se va proceda cu testarea în școli, în cazul în care elevii se vor reîntoarce în bănci din 8 februarie.

Citeste si:Studiu. Persoanele infectate cu SARS-COV-2 devin imune la virus timp de cinci luni. Iată ce spun specialiștii

„Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacţi. La persoanele simptomatice, senzitivitatea scade mult.Testarea se va face doar celor cu simptome sau contacţilor direcţi”,a declarat Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, pentru PRO TV.