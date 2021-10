Catherine Zeta-Jones, filmare "la înălțime" de pe o clădire din București. Vedeta a început pregătirile pentru înregistrarea peliculei în care vor juca și doi actori români, George Burcea și Victor Dorobanțu

In articol:

Catherine Zeta-Jones a acceptat să facă parte dintr-un nou proiect, de această dată în regia lui Tim Burton. Actrița de 52 de ani va interpreta personajul "Morticia Addams" din seria "Wednesday", motiv pentru care a venit în România, locul unde se filmează întreaga peliculă.

Catherine Zeta- Jones a anunțat că se află în București

Catherine Zeta-Jones a ținut să le reamintească fanilor că se pregătește pentru o nouă peliculă cinematografică, așa că a postat un videoclip la primele ore ale dimineții, de pe o clădire din centrul Capitalei, înainte să înceapă filmările pentru "Wednesday". Naturală, fără pic de machiaj, celebra actriță a ținut să le arate celor care o urmăresc că este gata să se transforme în "Morticia Addams", personajul căruia îi va da viață în noua ecranizare: "Soarele nu a răsărit încă în București, dar eu sunt gata să mă duc la păr și machiaj, pentru pentru a deveni Morticia Addams. Dar afară… frumosul București. Bună dimineața!", a fost mesajul transmis de Catherine Zeta-Jones, pe contul personal de Instagram.

Actrița anunța încă de la gala premiilor Emmy din acest an că este nerăbdătoare să înceapă filmările, pentru că va face parte dintr-o echipă cu care a mai lucrat în trecut: "Sunt pe punctul de a începe să filmez în România. Sunt atât de încântată să lucrez cu marele Tim Burton, cu designerul de machiaj și costume cu care am mai colaborat, cu Luis Guzmán, care îl va interpreta pe Gomez, și cu care am făcut echipă în Traffic. Va fi o echipă grozavă. Aștept cu nerăbdare.", spunea pe atunci vedeta.

George Burcea și Victor Dorobanțu au primit roluri în aceeași peliculă și vor juca alături de Catherine Zeta-Jones

George Burcea și Victor Dorobanțu, doi dintre actorii cunoscuți din România, vor avea onoarea de a juca alături de Catherine Zeta-Jones în "Wednesday".

Cei doi vor interpreta personajele "Lurch" și "Thing".

Povestea peliculei, care va fi împărțită în 8 episoade, are ca element central anii de studenție ai lui Wednesday Addams, dar și încercările tinerei de a pune capăt unei crime din orașul în care locuiește. Mai mult, protagonista este pusă în situația de a elucida și un mister în care au fost implicați direct părinții ei, acum 25 de ani.