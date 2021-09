Câți ani are Carmen Negoiță de la Bravo, ai stil! Celebrities 2021. Toți cred că este o glumă

In articol:

Carmen Negoiță este concurentă în sezonul 7 Bravo, ai stil! Celebrities și vrea să demonstreze că poate câștiga titlul de cea mai stilată femeie din România.

Câți ani are Carmen Negoiță de Bravo, ai stil! Celebrities 2021

Carmen Negoiță este în atenția publică de ani de zile, însă timpul pare că nu a trecut pentru ea. Suplă, tonifiată, frumoasă și plină de energie, femeia de afaceri arată ca o puștoaică de 20 de ani.

Deși este mamă a doi copii, Carmen Negoiță a reușit mereu să se reinventeze și să nu se neglijeze. Un stil de viață sănătos, care implică o alimentație corectă și mult sport, au ajutat-o pe aceasta să se mențină de-a lungul anilor.

În urmă cu ceva timp, Carmen Negoiță posta o fotografie nud pe contul de Instagram, alături de care a lăsat un mesaj în care afirmă că este mândră de femeia care a devenit. Mai mult, ea a dezvăluit că are vârsta de 40 de ani și este recunoscătoare pentru fiecare experiență pe care a trăit-o până în prezent.

„Îmi iubesc corpul. Am aproape 40 de ani, am doi copii, vergeturi și de toate. M-a dus în cele mai frumoase locuri, am avut experiențe uimitoare și m-a făcut să mă simt o femeie atât de frumoasă. Îmi arăt recunoștința încercând să mă antrenez cât pot și să-l mențin sănătos”, a scris Carmen Negoiță pe Instagram.

Carmen Negoiță este concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities

Carmen Negoiță este una dintre cele mai influente personalitați din mediul online, în ceea ce privește abordările stilistice și aspecte dintre cele mai diverse de stil de viață. Cu o energie inepuizabilă, femeie de afaceri, mamă a doi copii deja trecuți de vârsta adolescenței, pasionată de modă și capabilă în permanență să se reinventeze și să inspire prin alegerile sale, Carmen Negoiță este nerabdătoare să raspundă unei provocări uriașe, ce se va consuma, de aceasta dată, în fața milioanelor de telespectatori- „Bravo, ai stil! Celebrieties”.

„Stilul meu este un mix de stiluri, pentru că imi place să experimentez. Întotdeauna m-am regăsit mai mult în zona androgină, dar port cu drag și rochii foarte elegante, feminine, cu trenă. Cred că mi s-a facut dor de perioada cand mergeam la <Săptămânile Modei> și concepeam ținute extravagante. M-am gândit că este momentul să îmi mai pun creativitatea la contribuție și să mă mai joc cu stilurile...”, a declarat Carmen Negoiță.