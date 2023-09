In articol:

Iată câți ani are Florin Dumitrescu. Bucătarul se bucură de familia lui și de cele două fete pe cre le are.

Câți ani are Chef Florin Dumitrescu?

Chef Florin Dumitrescu s-a născut pe data de 1 august 1987 și are 36 de ani. A devenit cunoscut în urma apariției la multe show-uri culinare de televiziune, unde face parte din echipa de jurați.

Florin Dumitrescu are o experiență de viață spectaculoasă, după ce și-a început cariera la 14 ani. A ajuns să înregistreze succese notabile, iar în 2002 a primit titlul de cetățean de onoare al Sectorului 5.

Chef Florin Dumitrescu a început drumul în bucătărie deloc ușor, astfel că a fost nevoit să înceapă cu munca de jos, a spălat faianță, a curățat legume, iar în tot acest timp tras cu ochiul în bucătărie.

La 24 de ani Florin Dumitrescu a fost desemnat membru al juriului într-o emisiune culinară, unde a devenit cunoscut publicului din România. Astfel, Florin Dumitrescu devenea cel mai tânăr jurat din istoria acestui format de emisiune.

Chef Florin Dumitrescu nu are studii universitare.

La doar cei 36 de ani, chef Florin Dumitrescu se bucură de un succes deplin în bucătărie și face parte din echipa de jurați a unui show de televiziune care poate fi urmărit săptămânal.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Mikaela Spielberg, fiica celebrului regizor Steven Spielberg, carieră ratată în industria pentru adulți| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Câți ani are Chef Sorin Bontea. Vezi cum a ajuns celebrul bucătar să lucreze în televiziune

Câți ani are Chef Florin Dumitrescu. Bucătarul este un tată tânăr și fericit [Sursa foto: Instagram - Florin Dumitrescu]

Chef Florin Dumitrescu și-a descoperit pasiunea pentru gătit la 14 ani

Florin Dumitrescu și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie la vârsta de 14 ani, după ce a fost impresionat de o emisiune TV unde se afla un bucătar italian.

A fost ajutat de tatăl său și s-a angajat ca ajutor la un restaurant din București, unde salariul era de 100 de dolari, iar în doar trei ani, Florin Dumitrescu a câștigat o experiență colosală în bucătărie.

“Mă uitam la o emisiune de cooking pe un post italienesc. Mi-a captat atenția prestanța bucătarului care, în doar 30 de minute, a gătit un preparat spectaculos. Nu îmi mai amintesc exact ce a gătit, doar designul farfuriei il am si acum in minte, a fost de-a dreptul impresionant.

După emisiune, mi-am dat seama ca asta mi-aș dori sa fac si așa mi-am răspuns la întrebarea <<ce vrei sa te faci când o să fii mare?>>. Astăzi sunt bucătar, mi-am urmat visul si am muncit enorm in ultimii 10 ani, am făcut nenumărate sacrificii.

Consider ca in bucătărie ai întotdeauna de învățat, iar creativitatea nu are limite, ceea ce face ca meseria de bucătar sa fie una plina de provocări.”, a declarat Chef Florin Dumitrescu în cadrul unui interviu.

Citeste si: „Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Gura și nasul îi erau vinete.” Cum s-a stins, de fapt, Alexandra Ivanov la maternitatea din Botoșani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a reacționat Kim Kardashian după ce au apărut imagini cu Kanye West în ipostaze indecente- radioimpuls.ro

Citește și: „Cătălin nu e mereu pe gustul meu” Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, în conflict atunci când vine vorba de preparatele culinare! Motivul pentru care actriței nu îi place ce gătește celebrul chef

Câți ani are Chef Florin Dumitrescu. Bucătarul este un tată tânăr și fericit [Sursa foto: Instagram - Florin Dumitrescu]

Florin Dumitrescu, un tată tânăr care se bucură de cei doi copii

Chef Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina, au împlinit nouă ani de căsnicie, iar cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un deceniu. Au împreună două fetițe.

Nu de puține ori chef Florin Dumitrescu a spus în public cât de mult o iubește pe soția lui și pe cele două fiice, cu care petrece timp ori de câte ori are ocazia, făcând diferite activități.

Florin Dumitrescu a mai declarat, în cadrul unui interviu, că se consideră un om împlinit, iar familia este prioritatea lui numărul unu. Celebrul bucătar a mai adăugat că este foarte norocos că și- găsit jumătatea și că a devenit un tată tânăr, bucurându-se din plin de cele două fiice.

Surse- viva.ro, libertatea.ro