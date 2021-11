Câți ani are Pavel Stratan. Cum arăta cântărețul în primul videoclip lansat în 2002

In articol:

Pavel Stratan s-a născut pe 11 noiembrie 1970. Actorul și-a sărbătorit în urmă cu câteva zile aniversarea de 51 de ani. Cu acest prilej, fiica sa, Cleopatra Stratan, i-a transmis un mesaj înduioșător.

În 2002, Pavel Stratan lansa primul său videoclip- „Eu beu”

a scris cântăreața pe Instagram.

Experiența scenică și muzicală a lui Pavel Stratan a început în 1996. Acesta a absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. A devenit cunoscut și ascultat pe ambele maluri ale Prutului în 2002, când a scos albumul „Amintiri din copilărie vol.1". Prima melodie care a avut un succes răsunător a fost „Eu Beu”, la care a scos și primul videoclip video. O altă piesă cunoscută din anii respectivi este „M-am născut de ziua mea”.

Pavel Stratan, în videoclipul piesei "Eu beu" [Sursa foto: Captură YouTube]

Pe parcursul anilor, artistul a avut colaborări reușite cu diverși cântăreți, reușind să scoată, împreună cu ei sau singur, melodii superbe de dragoste. Hit-urile răsună pe posturile de radio în țara noastră, dar și în Republica Moldova.

Ce crede Pavel Stratan despre căsătoria fiicei sale cu Edward Sanda

Cleopatra Stratan a fost cerută în căsătorie, de către Edward Sanda în ziua majoratului, iar un an mai târziu a devenit doamna Sanda. Pavel

Stratan este încântat de alegerea pe care fiica sa a făcut-o și are o relație foarte bună cu ginerele său. De asemenea, artistul spune că se aștepta ca fiica sa să se mărite, întrucât cei doi au o relație strânsă și vorbesc deschis despre orice.

„N-am avut nicio reținere, totdeauna am avut încredere în Cleopatra și totodată mă temeam de lucrul ăsta, să nu intervin cu ceva, să nu îi spun vreo părere Cleopatrei, să-i spun cum văd eu lucrurile, s-o influențez. Pentru că, câteodată, părinții fac greșeala asta. Atâta încredere am avut în ea, încât în momentele acelea nu trebuia să îi spun ceva, ca s-o influențez", a declarat Pavel Stratan.

Cleopatra Stratan are o relație strânsă cu tatăl său, despre care spune ca este eroul ei. Artista declara că Pavel Stratan a fost alături de ea în orice alegere a făcut. „ Tata e eroul meu. Pentru el n-a fost nimic șocant. Doar s-a bucurat odată cu noi, așa cum a făcut-o și mama mea și părinții lui Eduard. Tata știe tot despre mine. Eu am crescut lângă el, sub ochii lui. Câteodată el mă înțelege și fără să spună ceva”, a declarat vedeta.



