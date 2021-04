Câți bani are războnicul-polițist Bogdan Urucu de la Survivor România? Surprizele din declarația de avere! EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Urucu este cea mai nouă apariția la Survivor România 2021. Noul concurent este de profesie polițist, deși look-ul său nu pare să-l recomande pentru această meserie.

Bogdan Urucu de la Survivor, avere: un apartament, o mașină și un motor

Urucu are părul lung, barbă și corupul acoperit cu tatuaje.

La 32 de ani, Bogdan Urucu este reprezentantul unei noi generații de oameni ai legii. Absolvent al Facultății de Drept, Urucu este mare pasionat de motoare și a făcut din asta o meserie. Bogdan lucrează ca agent principal la Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București iar de cele mai multe ori când iese pe teren, o face pe motocicletă.

Bogdan Urucu e îndrgostit de călătorii

Și pentru că lucrează “la stat”, Bogdan este obligat să-și depună anual declarația de avere.

Conform documentului, noul războinic de la Survivor deține un apartament de 70 mp împreună cu soția lui, în Ilfov, achiziționat în anul 2015. Urucu mai are un autoturism Audi vechi de 9 ani și o motocicletă Yamaha fabricată în anul 1998. În rest, Bogdan nu mai deține pe numele lui alte terenuri, obiecte de valoare sau conturi bancare. De asemenea, Bogdan nu are credite la bancă. În declarația de avere, polițistul-războinic nu și-a făcut public salariul său și nici pe cel al soției sale.

Urucu, la intrarea la Survivor: ”Nu mă enervez foarte repede”

Bogdan Urucu a intrat joi la Survivor România iar colegii războinici i-au făcut o primire călduroasă. Încă de la primele trasee, tânărul a arătat că se descurcă bine din punct de vedere fizic și are calitățile necesare pentru a participa la acest show. Bogdan Urucu a practicat arte marțiale și box, iar tatăl său a fost arbitru și instructor de înot. De asemenea, războinicul are și ceva experiență în fața camerelor, el apărând în câteva videoclipuri ale unor artiști consarați de la noi cum ar fi: Inna, The Motans sau Andreea Bălan.

Bogdan Urucu a intrat la Survivor

„Este o competiție sportivă care m-a atras de la început, mi-a plăcut că este vorba despre competitivitate, anduranță, rezistență. Este interesant să stai fără tehnologie. Mă face să îmi împing limitele pe care mi le cunosc.

Sunt o persoană competitivă, îmi place să mă integrez repede într-un grup, îmi place să susțin echipa, să ne fie bine și să ne bucurăm la final cu toții. Nu mă enervez foarte repede”, a declarat Bogdan Urucu înainte să intre la Survivor România 2021.