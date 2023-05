Câți bani au scos din buzunar Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu pentru o masă în Grecia? Cei doi au rămas uimiți de prețuri: „Cam la toate restaurantele”

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai îndrăgite și longevive cupluri din țara noastră. Cei doi sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi, deși sunt căsătoriți de mai bine de 12 ani.

Trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au reușit să creeze împreună o familie minunată. De asemenea, cei doi au împreună o fiică, pe micuța Petra, în vârstă de șase ani.

Moderatoarea TV este destul de activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește momente bune și mai puțin bune cu admiratorii săi. Recent, vedeta a publicat mai multe imagini din concediu. Se pare că împreună cu familia sa se bucură de o vacanță minunată în Grecia.

Câți bani au scos din buzunar pentru o masă la restaurant?

Pe lângă postările cu peisajele de vis care îți taie răsuflarea, Cristina Șișcanu a vorbit și despre prețurile de la restaurantele din Grecia.

Cei doi au încercat să se bucure de cât mai multe preparate din bucătăria grecească, iar printre felurile alese s-au aflat, desigur, salata grecească și tzatzikiul. Mai mult decât atât, vedeta a rămas uimită de faptul că prețurile nu erau deloc scumpe, ci din contră.

„Un tzatziki, care a fost o porție uriașă. Pită, o salată grecească, iarăși, foarte mare. O porție de souvlaki, frigărui de porc mari, au mâncat și pisicile, cu cartofi prăjiți. Un platou mare cu scoici. Apoi, am avut o sticlă cu apă plată, un expresso… Și am primit din partea casei, că așa se întâmplă la greci, de obicei, cam la toate restaurantele primești desert, prăjitura lor tradițională cu portocală. Fiecare câte o prăjitură și o cupă mare cu înghețată din care am mâncat trei persoane. A costat 42,50 euro”, a spus Cristina Șișcanu pe rețelele sale de socializare.

Mădălin Ionescu, un soț grijuliu

Cristina Șișcanu se poate mândri cu faptul că soțul ei este grijuliu și atent la nevoile sale, iar în același timp, un tată model. În urmă cu doar câteva zile, moderatoarea TV a ținut să îi transmită în mod public mulțumiri soțului său. Se pare că Mădălin Ionescu a petrecut timp cu Petra, în timp ce soția lui s-a relaxat. Cei doi s-au jucat și s-au distrat în piscină, tocmai pentru ca vedeta să aibă parte de câteva momente liniștite, pe plajă.

„Vreau să îi mulțumesc public soțului meu pentru că, după ce a condus nouă ore și jumătate ieri, astăzi a stat el mai mult cu Petra la piscină… și acum se joacă cu ea, iar eu am stat liniștită pe plajă. M-am bucurat că știe foarte bine că-mi place să stau pe plajă până se face noapte. Mă rog, aș mai fi stat un pic, dar trebuie să mergem în cameră să ne pregătim pentru cină și apoi la o mică plimbare”, scria vedeta pe contul său de Instagram.