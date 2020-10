Câți bani câștigă acum pe lună Marian Vanghelie și ce s-a întâmplat cu ceasurile sale de 100.000 de euro! Răspunsurile le-a dat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

Marian Vanghelie, invitatul lui Denise Rifai la Kanal D [Sursa foto: Kanal D]

Marian Vanghelie a fost suspendat din funcția de primar al sectorului 5 în 2015, atunci când a fost arestat preventiv, acuzat de fapte de corupție. La acel moment, averea sa era subiect nu doar de comentarii în presă, ci și al procurorilor DNA.

În vara acestui an, în calitate de candidat la alegerile locale, Marian Vanghelie a trebuit să-și facă din nou publică averea. Se știe că fostul primar locuiește cu familia sa într-o vilă la Snagov, despre care a spus mereu că este închiriată. În declarația de avere a lui Marian Vanghelie apar însă două apartamente de peste 100 mp, o mașină Mercedes fabricată în 2000, ceasuri de 70.000 de euro și tablouri de 85.000 de euro, dar și un împrumut de 1.700.000 (fără să specifice moneda), unei persoane fizice. Însă la rubrica venituri nu este scris nimic, deși nici economii în bancă nu are.

Marian Vanghelie, despre averea sa ”Eu fac bani și când dorm”

În aceste condiții, toată lumea se întreabă câți bani câștigă Marian Vanghelie. Este întrebarea pe care i-a pus-o și Denise Rifai în emisiunea de la Kanal D.”Eu fac bani și când dorm. Când eu dorm, oamenii muncesc pentru mine, am oameni foarte mulți care mă respectă, care au încredere în mine, și fac bani și când dorm, pur și simplu. Dacă eu vreau într-o zi să dorm până la 4, eu în timpul ăla fac bani”, a spus Marian Vanghelie.

Și totuși, câți bani câștigă acum, într-o lună, Marian Vanghelie? ”Eu nu sunt angajat ca să câștig pe lună. Eu când câștig, câștig, când nu, nu. Câstigi bani pe lună când ai un salariu... Nu am o problemă cu grija zilei de mâine, dar nici nu am reședințe de 5.000 de mp. Stau într-o casă normală, în care trebuie să fie un politician cu familia lui. Știu să fac business, dar nu fac o fală din asta. Pe mine nu m-ați văzut prin discoteci, prin cluburi. Îmi doresc altceva de la viață. Știu ce este frumos, să mă respect, știu unde să mă duc în locurile civilizate ale acestei lumi, dar cu o anumită decență. Eu nu vreau să mă pozez pe unde mă duc. La mine nu o să vedeți pe Facebook poze de unde mă duc”, a mai spus Marian Vanghelie în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

Marian Vanghelie a aparut in afise electorale cu un ceas de 100.000 de euro

Marian Vanghelie, despre ceasurile sale de 100.000 de euro

Și totuși, Marian Vanghelie a fost cunoscut de-a lungul anilor pentru o pasiune costisitoare, iar aparițiile sale publice erau atent studiate. Și asta pentru că deși nu s-a lăudat cu vile impunătoare, cu vacanțe exotice, Marian Vanghelie purta la mână adevărate averi. De altfel, pasiunea sa pentru ceasuri scumpe a fost nu doar în atenția presei, ci și obiectul unor cercetări la DNA. Acum, Marian Vanghelie nu mai poartă ceas, amănunt ce a fost observat și de moderatoarea emisiunii care l-a întrebat de ce nu are ceas la mână.

”DNA mi-a pus sechestru pe toate ceasurile. Am vrut așa să arăt că eu am valoare și fără ceas. În momentul în care tu ești un brand nu mai contează, poți să pui orice la mână sau poți să nu pui nimic. Lumea înțelege că nu-ți trebuie acel ceas. Am vrut să depășesc această problemă. DNA a făcut o mizerie, inclusiv cu ceasurile pe care mi le-a luat și a pus sechestru pe ele, inclusiv cu faptul că aș fi luat două ceasuri, unul de 6.000 și unul de 2.000 de euro. Am pus o singură întrebare, dacă ai un ceas, unul singur dar eu aveam mai multe, de 100.000 de euro, cum să iei ca șpagă ceas de 6.000 de euro? I-am spus procurorului. Acel ceas, dacă eu îl primeam cadou, îl dădeam cuiva, șoferului meu de exemplu. Nu aveam nevoie să-l port că-l aveam pe cel de 100.000 de euro și era reprezentativ. Nu trebuie să ai toate culorile, ca să nu zic toate prețurile. Nu mai porți ceas de 6.000 când ai unul de 100.000 de euro”, a explicat Marian Vanghelie în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.