Câți bani câștigă Ana Morodan pe lună: "Principiul meu în viață e că mai bine plângi într-o mașină scumpă decât pe o bicicletă"

Ana Morodan a fost invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D și a făcut o serie de mărturisiri din viața sa. În vârstă de 36 de ani, Ana Morodan și-a construit un brand personal puternic puternic în online, este supranumită "Contesa Digitală" și primul blogger de stil din

Câți bani câștigă Ana Morodan pe lună?

România. A lăsat avocatura pentru antreprenoriat și astăzi câștigă suficient cât să ducă o viață liniștită.

Ana Morodan, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Ana Morodan a fost pusă în fața celor mai incomode întrebări. Însă, la întrebarea legată de veniturile sale lunare, a evitat să răspunde cu sume fixe explicând că nu își dorește să frustreze pe nimeni cu răspunsurile ei.

"O să refuz să răspund, pentru că nu contest ce fac ceilalți invitați sau celalalte femei, mi se pare contrar creșterii mele să vorbesc despre sume fixe, câți bani am sau cât costă bijuteriile mele la televizor. Nu vreau să frustrez pe nimeni. În plus, acum sunt antreprenor, am multe businessuri online.

Fac niște bani mulțumitori pentru mine care îmi doresc să fac bani, nu niște bani. Bani care îmi sunt ok pentru mine. Eu vreau să fac bani mulți. Saă zicem că pot direct să merg de la această emisiune la aeroport, să plec la Paris la Ritz și să stau acolo două zile și să nu ies din cameră.", a declarat Ana Morodan în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Ana Morodan își permite să-și cumpere orice cu banii câștigați: "Pot să-mi cumpăr și liniștea"

Ana Morodan [Sursa foto: Captură KANAL D]

Iubește confortul și luxul și muncește mult pentru a-și permite absolut orice își dorește.

"Pot să-mi cumpăr cam tot ce-mi doresc, inclusiv liniștea. Totul are un preț trebuie doar să știi cum să negociezi. Principiul meu în viață e că mai bine plângi într-o mașină scumpă decât pe o bicicletă. Dacă tot avem de plâns că viața înseamnă și sus și jos, dacă e să plâng, eu trebuie să plâng în lux.", a spus Ana Morodan în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

