Concurentii de la Puterea Dragostei cu multi fani câștigă bani frumosi din Instagram

Să fii influencer nu e doar o modă, este și o sursă de bani. Pentru că o persoană care are mulți urmăritori reușește să convingă firmele să-i dea bani pentru promovare.

Concurenții de la Puterea Dragostei, cei care s-au lansat în emisiune, mai ales cei din primul sezon, au acum pagini puternice de Instagram, unde fac mereu live-uri, canale pe Youtube unde postează vloguri și toate acestea aduc urmăritori sau abonați, care într-un final se cuantifică în sume frumușele.

Nu doar bani câștigă concurenții de la Puterea Dragostei prin paginile lor de socializare, ci și alte beneficii: produse gratis, de la haine, încălțăminte, cosmetice, chiar și mâncare sau ședințe de înfrumusețare. O singură postare pe Story le aduce celor mai cunoscuți și iubiți concurenți de la Puterea dragostei de la 200-300 de euro în sus. Uneori contractele sunt mai bănoase, mai ales când conturile ajung pe la 500.000 de ”urmăritori”. (VEZI și câți bani a câștigat Bianca Comănici la Puterea Dragostei)

Au devenit celebri la Puterea Dragostei și acum câștigă bani din Instagram

”A luat la rând toate firmele, magazinele online care a văzut ea că își fac reclamă la ceilalți concurenți. Cere 300 de euro pentru postare, e cam mult spun eu, mai ales că ea nu a fost una dintre cele mai plăcute concurente de la Puterea Dragostei și nici nu a stat așa mult acolo”, povestea la un moment dat un apropiat al unei concurente de la Puterea Dragostei, căreia am decis să nu-i facem public numele.

Câți bani fac vedetele de la noi din Instagram! Adelina Pestrițu și Bianca Drăgușanu sunt campioane

Și așa cum spun specialiștii, câteva postări pe Instagram le pot aduce acestor influenceri salariul unui corporatist pe o lună. ”Dacă vorbim de influenceri cu peste 100.000 de abonaţi sau de urmăritori, bugetele încep de la 150 de euro, 200 de euro, pe postare. Pot să ajungă şi la 1500, 2000 euro pentru influencerii mai mari sau pentru proiectele mai compexe”, a declarat recent Florin Grozea, expert influencer online, citat de observatornews.

Vedetele de la noi câștigă sume mari din postările pe Instagram. Iar, recent a și apărut o listă cu sumele percepute de câteva pentru reclama. Adelina Pestrițu, care este unul dintre cele ami puternice nume de la noi din online, încasează între 1.000 și 2.000 de euro pe postare, Andreea Bălan are un tarif de circa 1.000 de euro, iar Dorian Popa între 1.000 și 1.200 de euro. (VEZI și câți bani câștigă Dorian Popa din activitatea sa artistică)

Cât despre Bianca Drăgușanu, aceasta a recunoscut într-o emisiune tv câți bani face din Instagram. ”Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întotdeauna instastory-uri. Eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux”, a spus Bianca Drăgușanu la Antena 1.