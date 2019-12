What's Up a câştigat bani buni din muzică, după cum arată rezultetele de la Ministerul Finanţelor. Cântăreţul deţine firma „OAIO Records SRL”, înfiinţată în 2014. „Este primul sublabel muzical din Romania care isi propune sa acopere latura de urban-pop a industriei romanesti”, a explicat Whats'up la un moment dat.

Cu toate acestea, activitatea a inceput in 2016, pentru ca, in 2015, firma nu a avut cifra de afaceri. Astfel, în 2016 s-a înregistrat un profit net de 183.304 lei, pentru ca, în 2017, câştigul să fie de 128.658 de lei. În total, în primii doi ani ani de activitate, firma i-a adus lui What's Up un profit total de 311.962 lei, adică aproximativ 67.000 de euro.

Din păcate pentru What's Up , afacerea s-a prăbuşit în 2018. „OAIO Records SRL” a înregistrat o pierdere de 98.091 de lei (aproximativ 20.000 de euro), în timp ce datoriile, la finalul anului, erau de 39.650 lei.

What's Up a revenit în prim-plan după ce, lunea trecuta, a fost arestat în urma unui scandal violent cu iubita lui, Alice. Oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție. (citeşte despre comportamentul agresiv al lui Whats`up de la Exatlon)

Câţi bani câştigă, cu adevărat, What's Up. Ar fi muşcat un poliţist

Alice Badea a făcut primele declarații după ce, luni seară, a sunat la poliție și a anunțat că a fost bătută de fostul ei iubit, What's Up. La adresa apartamentului violonistei a ajuns un echipaj de poliție. Cântărețul a devenit și mai agresiv la vederea oamenilor legii, astfel că a sfârșit încătușat și dus la secția de poliție pentru a da mai multe declarații.

Alice Badea a fost contactată de reporteri pentru a da mai multe detalii despre incident, dar a negat că a sunat la poliție. Mai mult, ea a declarat că What’s Up nu a fost agresiv fizic, însă a recunoscut faptul că la domiciliul ei au existat mai multe contradicţii.

Iubita artistului l-a însoțit la sediul de poliție, unde au sosit ulterior și părinții artistului. De la secția de poliție, What's Up a fost dus la Parchet pentru a vorbi cu procurorii. Conform declarațiilor unui reporter, artistului i se aduce și acuzația de ultraj pentru că a mușcat un polițist.