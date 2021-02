Câți bani câștigă lunar medicul care era de gardă în noaptea tragediei de la Matei Balș? Doctorul Cătălin Apostolescu face parte din conducerea spitalului! Dezvăluiri exclusive

feb 1, 2021 Autor: Radu Constantin

Cătălin Apostolescu, cadrul medical aflat la doar două camere distanță de salonul ATI în care a pornit incendiul de la Matei Balș lucrează ca medic dar și ca asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.

Medicul Cătălin Apostolescu, venituri de 19.000 lei pe lună

Conform declarației de avere, el deține un apartament de 96 metri pătrați în orașul Otopeni, achiziționat în anul 2006.

Cătălin Apostolescu mai deține trei autoturisme fabricate în anii: 2002, 2008 și 2011, are conturi bancare de 116.000 lei și un credit în valoare de 37.500 euro contractat în anul 2010 și pe care trebuie să-l plătească până în anul 2030. Medicul nu deține terenuri, obiecte de valoare și nici nu a declarat cadouri a căror valoare să depășească 500 de euro primite anul trecut.

Doctorul Cătălin Apostolescu a câștigat în perioada 2019-2020 suma de 106.000

Cătlin Apostolescu, audiat de procurori

lei din salariul de medic la ”Matei Balș” (aproximativ 8.800 lei pe lună) iar din activitatea didactică a mai primit 91.279 lei (7.600 lei pe lună). De asemenea, Apostolescu a mai câștigat 33.650 lei din activități independente. Venitul lunar mediu al doctorului Cătălin Apostolescu a fost de aproximativ 19.200 lei.

Cătălin Apostolescu a fost audiat de procurori duminică, după tragedia de la ”Matei Balș” în care au murit opt persoane.

El a precizat că personalul medical de serviciu a salvat 27 din 101 pacienți. De asemenea, el a precizat că existau reguli pentru manipularea instalației de oxigen iar acestea au fost respectate.

”La început nu a fost nici o explozie, s-a mai auzit o bubuitură mai târziu, după 3-4 minute. Erau unii pacienți care încercau să iasă, evident că i-am ajutat și am încercat să deschid și alte ferestre, dar a fost imposibil, pentru că ele se deschid numai dinăuntru și geamurile sunt din termopan. Am încercat să intru pe altă parte în clădire, dar nu am putut din cauza fumului”, a declarat medicul Cătălin Apostolescu la Antena 3.