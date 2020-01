Ca orice cuplu care se gândește că va deveni foarte curând o familie, Mary și Robert își fac planuri, atât în planul sentimental, cât și în cel material.

Astfel, Mary și Robert locuiesc acum împreună în București, în casa părinților tânărului și vor să-și cumpere propriul lor apartament. Până atunci, Robert este axat pe noua sa carieră, muzicală.

Mary și Robert au acordat, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, un interviu la dublu, în care au trebuit să răspundă la diverse întrebări pentru a afla cât de bine se cunosc. La întrebarea cine aduce acum mai mulți bani în casă, cei doi au răspuns spontan: Mary.

”Eu mă ocup cu promovările și am instagramul mult mai mare ca al lui. Este clar că eu aduc mai mulți bani ca el. Pentru că el se ocupă cu vânzarea de mașini, și poate să vândă una și la două luni, depinde. Asta în timp ce eu am promovări zilnice. Însă la mine, o colaborare înseamnă între 100 și 500 de euro, dar el când vinde o mașină câștigă cât am făcut eu în două luni. Noi avem banii la comun, și banii mei intră tot pe cardul lui, deci nu contează cine aduce mai mulți bani”, a spus Mary de la Puterea Dragostei.

Robert de la Puterea Dragostei s-a apucat de cântat

După ce a plecat de la Puterea Dragostei, Robert s-a apucat de cântat. Prima melodie a lansat-o în decembrie, o manea, care se numește ”Gata, nu mai pot”, o piesă tristă, de despărțire, al cărei videoclip are în doar o lună, peste 3 milioane de vizualizări. Încă de când a lansat melodia, Robert a ținut să precizeze că aceasta nu are legătură cu viața lui din acest moment și asta pentru că el are o relație frumoasă cu Mary. Însă, pentru a-și spune povestea de iubire, Robert a scos o altă melodie, ”Povestea noastră”, al cărei videoclip va fi lansat în curând.