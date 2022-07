Câți bani câștigă Rona Hartner pentru un eveniment? Trebuie să scoți bani frumoși din buzunar pentru ca artista să întrețină atmosfera

In articol:

Rona Hartner se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, iar de-a lungul carierei sale, artista a reușit să adune o comunitate generoasă de fani. De asemenea, atunci când vine vorba despre evenimente, cântăreața se află, fără doar și poate, în topul preferințelor românilor, recunoscută fiind pentru show și pentru atmosfera pe care o întreține cu succes la

toate concertele.

Așadar, recent, vedeta a dezvăluit care este onorariul său și cât trebuie să scoți din buzunar pentru a veni să cânte la un eveniment.

Rona Hartner: „Prețurile mele variază”

Rona Hartner a dezvăluit care sunt sumele pe care cânta la concerte, explicând că, de fapt, prețurile ei variază. Artista a spus că acestea depind foarte mult de eveniment, de impresar, dar și de starea sa de spirit.

Rona Hartner nu a fost uitată de fostul soț! Ce mesaj i-a transmis acesta de ziua ei de naștere: „De mult nu m-a mai văzut atât de fericită”

Citeste si: ,,M-am confruntat cu o durere groaznică la nivelul abdomenului și bineînțeles al pancreasului” Cătălin Botezatu suferă de pancreatita acută şi a ajuns la spital- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Pot cere 10.000 de euro pentru un concert amplu, cu desfășurări de trupe, care să implice și acompaniamentul fanfarei mele, sau pot cânta gratuit, de ce nu? Totul depinde la mine de starea de spirit, dar și de propunerea primită de la un impresar la altul. Repet, depinde și de împrejurări, și de ceea ce se cere de la mine!(...) Prețurile mele variază, dar vă asigur că spectacolele mele nu lasă pe nimeni indiferent! Garantez asta!”, a mărturisit Rona Hartner, pentru impact.ro

Ce relație există între Rona Hartner și fostul soț, după divorț

Rona Hartner și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a făcut o serie de declarații despre relația dintre ea și fostul soț, Herve Camilleri, după divorț.

Citeste si: Dezvăluirea momentului făcută de Rona Hartner! Ce se întâmplă între ea și fostul soț, după divorț

Deși se mai întâlnesc și mai vorbesc, Rona Hartner a explicat că nu este cazul de nicio împăcare, însă cu toate acestea, se înțeleg foarte bine.

"Ne-am întâlnit și chiar ne-am gândit dacă nu e cazul să ne împăcăm. Acum de Paște am decis că nu. Atunci, în sfârșit, i-am blocat telefonul. Am divorțat din octombrie în acte și eu i-am blocat telefonul în aprilie. Eram totuși în contact, dar nu era bine nici pentru el, nici pentru mine. Acum ne vedem, ne salutăm, din când în când mă invită să bem o bere împreună când ne întâlnim întâmplător pe plajă, dar nu exagerăm. Nu am rămas deloc dușmani, dar nici nu putem să riscăm să ne apropiem, nu mai merge. În orice caz, locul din inima mea e liber, acum nu mă proiectez. Stau cu Dumnezeu, mă închin, profit de viață, de tot ce se întâmplă și nu mă gândesc la altceva.", a declarat Rona Hartner, pentru WOWbiz.ro.