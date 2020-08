Eminem la concert

In articol:

Site-ul socialbalde.com publică clasamentul încasărilor celor mai populare canale de pe Youtube, însă cifrele sunt estimative. Pe site se poate vedea suma minimă în funcție de încasări, dar și cea maximă. Venitul zilnic, lunar sau anual, fiind cuprins între aceste valori.

Eminem are încasări uriașe din Youtube. Câți bani face din canalul de 43 de milioane de abonați

Eminem poate să câștige din YouTube aproximativ 800.000 dolari pe an, cu toate că pe canalul său urcă doar muzică și nu are un flux foarte mare de clipuri, însă un plus este și faptul că audiența artistului este una globală.

Astfel, Eminem ajunge să câștige pe lună între $4.3K - $69.3K, cu un venit zilnic aproximativ cuprins între $144 - $2.3K.

România, câștiguri mici din YouTube

În România, sumele câștigate de artiști sunt totuși mici dacă facem comparație cu cei americani. Lady Gaga ajunge lunar la câștiguri din YouTube peste 500.000 de euro, iar anual poate să sară de șase milioane de euro. Aceeași sumă o primește și Shakira.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Rihanna ajunge să încaseaze 360.000 de euro lunar și peste 4,3 milioane de euro anual.

Artiști care fac bani și după moarte

Chiar și artiștii care s-au stins din viață generează sume impresionante de bani. Canalul de YouTube al lui Michael Jackson încasează peste 4 milioane de euro, în timp ce canalul lui Whitney Houston aduce 1,5 milioane de euro, iar canalul lui Evis Presley ajunge și la 645.000 de euro pe an.

Eminem - poză de album[Sursa foto: Facebook - Eminem Fan Club Romania]

Eminem, artistul cu cele mai mari vânzări din toate timpurile în lume

Marshall Bruce Mathers III, cunoscut drept Eminem, s-a născut la 17 octombrie 1972, în Missouri, SUA. Este un rapper, artist, cantautor și actor american. Eminem este artistul cu cele mai mari vânzări din anii 2000 în Statele Unite, fiind clasat de revista Rolling Stone pe poziția #82 în topul său „The 100 Greatest Artists of All Time” și l-a declarat „Regele muzicii Hip Hop”.

Dacă este să includem și activitatea sa din trupele D12 și Bad Meets Evil, Eminem are la activ 10 albume de poziția #1 în topul Billboard 200.

Eminem a reușit să vândă peste 170 de milioane de albume și single-uri, fiind artistul cu cele mai mari vânzări din toate timpurile în lume. În iunie 2014, era deja al șaselea artist cu cele mai mari vânzări din Statele Unite, dar și artistul hip-hop cu cele mai mari vânzări din lume. La acel moment, Eminem avea vândute 45.160.000 de albume și 31 de milioane de single-uri digitale.