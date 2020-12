Câți bani încasează, de fapt, câștigătorul „Chefi la Cuțite” 2020: cecul imens emis de Antena 1

În Marea Finală „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8, se confruntă trei bucătari cu experiență. Roxana Blenche este finalista din echipa lui Florin Dumitrescu, iar Ionuț Belei și Maria Șandru sunt finaliștii din echipa lui Sorin Bontea. Doar unul va câștiga marele premieu în valoare de 30.000 de euro.

Câți bani încasează câștigătorul „Chefi la Cuțite” 2020

Pe lângă titlul de cel mai bun bucătar din România, câștigătorul emisiunii „Chefi la Cuțite” 2020 va primi un cec uriaș din partea postului Antena 1. Astfel, cel care va reuși să se impună în Marea Finală va câștiga suma de 30.000 de euro.

Totuși, potrivit prevederilor Codului Fiscal, venitul de 30.000 de euro este impozabil în România, ceea ce înseamnă că învingătorul din sezonul 8 „Chefi la cuțite” va rămâne cu o sumă mai mică după ce va plăti dările la stat.

Câți bani au încasat jurații de la „Chefi la cuțite”

Emisiunea „Chefi la cuțite” este un fenomen în televiziunea românească. De opt ani de zile, cu fiecare sezon în parte, formatul reușește să aducă audiențe record postului Antena 1. În aceste condiții, și salariile chefilor Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu sunt pe măsură.

Munca multă este bine plătită, un principiu care se aplică în contractele celor trei jurați cu postul de televiziune Antena 1. Astfel că, vorbim de salarii uriașe pentru câteva luni de filmări pe an. Mai exact, pentru aprozimativ trei luni de filmări pentru un sezon „Chefi la cuțite”, fiecare dintre jurați câștigă mii de euro. Totuși, se pare unul dintre cei trei jurați câștigă mai mult decât ceilalți doi.

Jurații „Chefi la cuțite”

Câți bani câștigă Sorin Bontea la „Chefi la Cuțite”

Totuși, aparent, unul dintre cei trei chefi câștigă puțin mai mult decât colegii săi, potrivit Impact.ro. Explicația ar fi că, Sorin Bontea este cel mai vizibil dintre ei și se poziționează printre primii cinci cei mai buni bucătari din România. Astfel, salariul acestuia, pentru un sezon „Chefi la cuțite” se ridică la 10.000 de euro.

„Sorin câștigă 10.000 euro pe sezon. Vorbim de aproape 3 luni de filmări, în care se stă în platou și câte 12 ore pe zi. Este și cel mai bine plătit chef dintre cei trei, însă are și cea mai vastă experientă în bucatărie, numărându-se în topul celor mai buni 5 bucătari din România”, au dezvăluit surse de încredere, pentru Impact.ro

Chef Sorin Bontea

Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România

Deși acum a ajuns pe culmile celebrității, Cătălin Scărlătescu recunoaște cu mândrie că a plecat de jos, mai exact de la curățat cartofi. „Am plecat în 1990 în Italia. M-am angajat la Bologna, într-un restaurant, nu ştiam limba, mă trimitea patronul în beci după cartofi, iar eu îi aduceam ceapă”, spunea el.

Scărlătescu a lucrat pe vapoare şi prin bucătariile Europei. „Am făcut un curs de preparat peşte la Academia Gastronomică Kempinski din Berlin. Abia la Koln, am dat peste mentorul meu, Filippo Nisi, un sicilian care ţine de 25 de ani o cârciumă, într-un oraş cu peste 5.000 de restaurante. M-a angajat dupa ce mi-a zis să-i tai o ţelină, i-am taiat-o şi am aruncat-o în tigaie”, a mărturisit Scărlătescu.

Întors în România, acesta s-a angajat ca ajutor de bucătar la „Angel’s”, un restaurant din Bucureşti. În numai două luni a ajuns bucătar-şef. A pornit cu o leafă de 200 de dolari. Acum are 1.600. „Şi sunt în creştere....”, ne dezvăluia juratul.

Chef Cătălin Scărlătescu

Florin Dumitrescu: „Meseria de chef poate fi bănoasă”

Cel mai tânăr dintre jurații de la „Chefi la cuțite”, Florin Dumitrescu, mărturisea într-un interviu pentru Life.ro că meseria de bucătar chef poate asigura un trai mai mult decât decent de viață. „Meseria de chef poate fi bănoasă. Condiţiile ca un chef să ajungă să încaseze sume cu trei zerouri, în valută, sunt totuşi foarte stricte. Dacă îţi faci meseria cu responsabilitate, dacă eşti creativ, dacă aduci încasări firmei cu care colaborezi, poţi ajunge şi la un astfel de salariu”, spune juratul.

Chef Florin Dumitrescu

El mărturisește că banii nu au fost niciodată o prioritate pentru el, ci mai degrabă și-a dorit să învețe meserie. Știa că doar asta îl poate propulsa în carieră și în cele din urmă a reușit. „Am învăţat de la cei mai buni. Am învăţat de la toţi bucătarii alături de care am transpirat în service, am învăţat de la toate femeile de la vase alături de care am muncit, am învăţat de la cei care practică meseria asta fără pensete legate de tunică cu numele inscris pe piept.

În primul rând, am învăţat să muncesc în bucătărie, să îmi respect colegii, iar primul profesor mi-a fost întâiul meu chef. Tot el mi-a explicat, pe când aveam 15 ani, să nu mă intereseze banii, ci informaţia! Să învăţ reţete, tehnici, stiluri diferite de gătit”, spunea Florin Dumitrescu, pentru Life.ro.