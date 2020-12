Câți bani mai are Marcel Pavel în conturi, după 9 luni de pandemie! Artistul și-a întreținut familia cu 3.000 lei pe lună! Dezvăluiri exclusive

Cele 9 luni de pandemie au afectat grav bugetul artiștilor din România. Marcel Pavel este totuși unul dintre cazurile fericite, care au mai pus ceva de-o parte, în timpul carierei. Chiar și așa, Pavel a anunțat că nu mai rezistă prea mult și că speră ca în scurtă vreme să-și poată reîncepe activitatea.

Marcel Pavel: ”Mai mult de un an, nu rezist”

In articol:

WOWbiz.ro vă prezintă situația financiară ”la zi” a lui Marcel Pavel. Conform propriei declarații de avere (Marcel Pavel a candidat pentru un loc în Parlamentul României din partea ecologiștilor), artistul a avut în ultimul an venituri totale de 36.400 lei (în jur de 7.500 euro), o medie de 3.000 lei pe lună, exclusiv din concerte. Din acești bani, Marcel Pavel a trebuit să-și întrețină întreaga familie (soția lui Marcel Pavel nu apare cu venituri pe declarația de avere).

Citeste si: Marcel Pavel respectă sfaturile medicilor, după ce s-a vindecat de coronavirus. Ce are de făcut artistul în fiecare zi

Marcel Pavel îi mărturisea lui Cristi Brancu, în urmă cu câteva luni, că trăiește din rezervele din bancă. ”Din micile rezerve pe care le mai am, că am avut inspirația aceasta de a mai pune ceva bănuți în bancă. Dar mai mult de un an de zile nu cred că o să mai rezist. Sincer vorbesc. Să nu fim ipocriți. Iar dacă nu vom porni economia în România suntem terminați”, spunea Marcel Pavel.

Citeste si: Scandal în Liga Campionilor. Meciul s-a întrerupt din cauza lui Sebastian Colțescu - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Marcel Pavel, trei conturi goale, unul cu rezerve consistente

Marcel Pavel, grav afectat de pandemie

Conform declarației de avere, Marcel Pavel are patru conturi, din care trei sunt aproape goale (2.190 lei, 1.079 dolari și 22 euro). Contul din care Marcel Pavel trăiește este unul în care se mai află 200.000 lei (40.000 euro). Din fericire, Pavel nu are datorii, dar trebuie să plătească lunar leasingul la două mașini destul de scumpe (Audi Q5 și Audi Q7, fabricate în 2016).

Citeste si: Rezultate alegeri parlamentare 2020. Harta completă a secțiilor de votare din București

Marcel Pavel locuiește într-o casă de 402 mp situată în București și are 4,5 hectare de teren în Călărași, 540 mp în Dâmbovița și 540 mp la Bușteni, în Prahova.