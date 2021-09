Câți copii are Andrea Bocelli și cu ce se ocupă aceștia. Matteo a călcat pe urmele tatălui său

In articol:

Andrea Bocelli este unul din cei mai apreciați artiști de muzică clasică din lume. Pe lângă succesul impresionant, tenorul italian are succes și pe plan personal, mândrindu-se cu o familie frumoasă și fericită.

Câți copii are Andrea Bocelli și cu ce se ocupă aceștia

Andrea Bocelli a cunoscut-o pe prima soție, Enrica Cenzatti, la începutul carierei lui, în timp ce cânta în baruri la pian. În 1992 s-au căsătorit, iar la trei ani mai târziu au devenit părinții lui Amos, urmat de Matteo, născut în 1997.

În 2002, cei doi au decis să divorțeze, iar în 2014, Andrea Bocelli s-a căsătorit cu managerul său Veronica Berti, femeia cu care se află și în prezent și care i-a dăruit cel de-al treilea copil, Virginia.

Amos Bocelli[Sursa foto: Instagram]

Andrea Bocelli s-a născut pe 22 septembrie 1958 în Lajatico, Italia. Încă de la o vârstă fragedă a arătat interesul pentru muzică și a învățat să cânte la pian, flaut și saxofon.

La vârsta de 12 ani, solistul de muzică clasică a rămas fără vedere după un accident petrecut la un meci de fotbal, dar acest moment greu din viața sa nu l-a împiedicat să-și urmeze visul de a cânta pe marile scene din lume.

Primul pas în această lume a muzicii clasice a fost atunci când demo-ul cu vocea sa a fost ascultat de celebrului Luciano Pavarotti, urmând să scoată în 1995 primul său album ”Bocelli”. Cel de-al doilea album ”Sogno”, scos în 1999, a devenit un succes international, devenind unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din lume.

Matteo Bocelli a călcat pe urmele tatălui său

Matteo, în vârstă de 23 de ani, este pasionat de muzică, dar și de modă. Studiază muzica clasică la Conservatorul „Luigi Boccherini” din capitala Toscanei, orașul Lucca și a fost imaginea „Guess” în campania de promovare a colecției de toamnă-iarnă 2017-2018.

A moștenit talentul muzical de la tatăl său și a cântat deja pe mari scene din întreaga lume. În cadrul unui interviu, Andrea Bocelli a declarat că vocea lui Matteo este diferită de a lui și este o adevărată onoare să cânte alături de fiul lui.

Matteo Bocelli[Sursa foto: Instagram]

„Tehnic sunt foarte diferite, dar există un lucru care le face cele mai asemănătoare: atitudinea. Acest mod caracteristic de a te exprima prin vocea ta. Acest lucru face ca Matteo și cu mine să fim foarte asemănătoare, dar ăsta este un lucru pe care nu-l poți învăța, pentru că nu poate fi învățat. Acesta este un lucru cu care te naști.

Am admirat întotdeauna acei tați care au condus o afacere de familie și au avut privilegiul de a-și angaja copiii. Am crezut că acest lucru va fi imposibil în cazul meu, dar viața m-a înșelat. Am fost plăcut surprins. Este o mare bucurie să-l pot avea pe fiul meu lângă mine pe scenă.”, a spus Andrea Bocelli.