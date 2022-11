Câți copii are Florin Piersic Jr. În ce relații este actorul cu Dorina Chiriac, femeia care i-a dăruit o fiică

In articol:

Celebrul actor si regizor, Florin Piersic Jr. are o familie împlinită și este tatăl a doi copii minunați, o fată pe nume Sonia și un băiețel pe nume Sasha.

Ce vârste au copiii lui Florin Piersic Jr.

Florin Piersic Jr. este norocos să aibă o familie cu adevărat fericită. Cunoscutul actor are o fiică pe nume Sonia, în vârstă de 16 ani și un băiețel pe nume Sasha, de doar șase ani.

Actorul a avut o relatie timp de patru ani cu actrița Dorina Chiriac, din care a rezultat fiica sa, acum o adevărată domnișoară, Sonia. Deși au pus punct relației acum mult timp, cei doi se înțeleg bine și se respectă reciproc.

În prezent, Florin Piersic Jr. trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape un deceniu cu Andreea Cipcă ce i l-a dăruit pe micuțul Sasha.

Andreea Cipcă este jurnalistă și a lucrat pentru mai multe publicații de modă și lifestyle din România.

De asemenea, iubita lui Florin Piersic Jr. este pasionată de artă, la fel ca și partenerul său de viață.

Florin Piersic Jr. a fost surprins de mai multe ori alături de iubita sa și de fosta parteneră

Chiar dacă Florin Piersic Jr. are doi copii din relații diferite, familia actorului este unită și are niște valori solide pe care se bazează. Piersic Jr. a fost surprins de mai multe ori alături de actuala iubită și de fosta sa parteneră, Dorina Chiriac.

„Familia e nucleul de iubire si încredere. E locul la care te întorci ca să te hrănești cu astea două. Acolo unde găsești constant iubire si încredere, acolo e familia. Eu am noroc cu o așa familie. O am pe Sonia mea.

Pe tatăl ei. Îmi am surorile, îmi am părinții. Îl am pe fratele Soniei și pe mama lui. Am cumnat și am nepot. Si pe toți bunicii copiilor noștri. Ăsta e nucleul meu de iubire si încredere. La asta mă întorc. Și am prieteni. Și am teatrul” , a declarat Dorina Chiriac, fosta parteneră a lui Florin Piersic Jr., pentru Revista Tango.

