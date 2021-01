Câți copii are Petre Roman. Ce diferență de vârstă este între Oana Roman și fratele său

In articol:

Câți copii are Petre Roman. Vezi care este diferența de vârstă dintre Oana Roman și fratele său și în ce relații se află Catinca Roman și tatăl său vitreg.

Fost prim-ministru al României va fi invitat al emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, marți, 26 ianuarie, de la ora 22:30, la Kanal D.

Câți copii are Petre Roman

Petre Roman, în vârstă de 74 de ani, este un politician român, inginer și profesor universitar. Acesta a fost prim-ministru al României în perioada 1989 și 1991.

Petre Roman are doi copii din cele două căsnicii și o fată vitregă. Politicianul a fost căsătorit cu Mioara Roman din 1974 până în 2007. Din căsnicia celor doi a rezultat, Oana Roman, care acum are 44 de ani. Prima soție a lui Petre Roman avea deja o fiică, Catinca Roman, atunci când s-a căsătorit cu fostul premier. Astfel, Catinca Roman a devenit fiica vitregă a lui Petre Roman.

Petre Roman divorțează de prima soție în

anul 2007, iar doi ani mai târziu se căsătorește cu Silvia Chifiriuc. Cei doi formează un cuplu și prezent. Artista și fostul premier au împreună un băiețel, Petrus, care a împlinit recent 11 ani.

Oana Roman [Sursa foto: Facebook]

Ce relație are Oana Roman cu tatăl său

Recent, Oana Roman a povestit într-un interviu acordat unui post de televiziune că tatăl său, Petre Roman, era destul de dur pe vremea când ea era doar un copil.

Vedeta și tatăl său nu au o relație extrem de apropiată și se întâlnesc destul de rar, mai ales acum când sunt restricții impuse de pandemie.

”M-a bătut cu cureaua, nu știu ce făcusem. Dar mi s-a părut prea mult. Chiar l-am întrebat de ce a făcut-o, când am crescut. M-a închis, odată, în cămară. Eu sunt claustrofobă, și m-a închis în cămara aia mică, fără geamuri… L-am întrebat, tată, de ce m-ai închis în cămară? Am stat acolo vreo zece minute”, a povestit Oana Roman într-o emisiune TV.

Oana Roman a mai mărturisit că și-ar fi dorit ca părinții săi să își arate mai mult afecțiunea. Vedeta a declarat că în copilăria sa, Petre Roman era preocupat să facă politică, iar Mioara Roman își susținea soțul.

”Nu m-am simțit neiubită. Dar poate că nu și-au arătat afecțiunea așa cum aș fi vrut eu. Mama e ca mine, a avut o viață grea, a avut probleme medicale, a muncit toată viața. A avut grijă de cei doi copii, eu și sora mea. Am simțit, atunci, sentimentul acela al abandonului. Pe tata îl interesa mai mult să facă legi, era implicat în politică, mama îl sprijinea, îl susținea. Lumea spunea că am șofer, dar aș fi renunțat la tot ca ei să fie alături de mine, să simt afecțiunea lor”, a mai spus Oana Roman.

Catinca Roman[Sursa foto: Facebook]

Ce spune Catinca Roman despre tatăl său vitreg

Catinca Roman a mărturisit că ea și Petre Roman nu au avut nici o dată o relație apropiată. Creatoarea de modă spune că fostul premier al României este un dificil și inabordabil.

”Eu cu Petre Roman nu am avut o legătură bună. Oricum, el are o fire dificilă, e greu să te înțelegi cu el. El nu vorbește nici cu fiica lui, Oana, ce să vorbească cu mine? Nu mai avem practic nici o legătură”, a declarat Catinca Roman pentru playtech.ro.

Totodată, Catinca Roman a mai spus că Petre Roman o mai ”atingea” pe fiica sa, Oana Roman, atunci când era mică.

Așa e, pe Oana o mai atingea, la mine nu a avut însă curaj să ridice mâna. Ar fi fost culmea. În schimb, eu am avut dintotdeauna o relație foarte bună cu tatăl meu natural”, a confirmat creatoarea de modă pentru sursa citată.

Familia lui Petre Roman[Sursa foto: Facebook]

Câți ani are fiul lui Petre Roman

Fiul lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc are 11 ani. Petrus Roman îi seamănă perfect fostului politician.

„Îmi cunosc bine copilul, pe Petrus. Este un copil care reacționează și gândește frumos. E așezat temeinic în ce gândește și, câteodată, are și mult umor. Așadar, mă aștept la lucruri bune”, a spus Petre Roman despre fiul său.

Soția lui Petre Roman, Silvia Chifiriuc , a declarat că și-ar mai dori un copil. Însă deocamdată se bucură de Petrus. Cei doi soți sunt mândri de fiul lor care studiază la Școala Franceză și este studios.

„Este un dar care nu se compară cu nimic. Când se întâmplă o aşa minune se întâmplă pentru că Dumnezeu vrea. Nu am căutat niciodată să fac tratament, nici nu am avut probleme. Mai vreau încă un copil, dacă îmi dă Dumnezeu, de ce nu? Mi-aş dori o fetiţă, mai ales pentru că mama mea a vrut foarte mult să aibă o nepoţică. Deocamdată, ne bucurăm de băieţelul pe care îl avem. Suntem mândri că îi place să înveţe. Studiază la Şcoala Franceză şi s-a integrat foarte bine, deja este în al patrulea an şi vorbeşte foarte bine franceza”, a spus Silvia pentru Click!.