Câți oameni a salvat coronavirus. Efecte incredibile ale COVID-19

Coronavirus a salvat și oameni. Și chiar zeci de mii de oameni! Reducerile masive ale emisiilor industriale şi scăderea traficului rutier şi aerian provocate de carantina impusă în majoritatea ţărilor europene a dus la o scădere nemaiîntâlnită a poluării pe bătrânul continent.

Comparativ cu prima parte a anului trecut, nivelul de dioxid de azot a scăzut cu 40%, în timp ce particulele minuscule, cunoscute sub numele de PM2.5, au scăzut cu 10%, conform unui studiu realizat de Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Mor sute de mii de oameni pe an

Aceste două forme de poluare, care dăunează inimii și sistemului respirator, sunt responsabile pentru aproximativ 470.000 de decese în Europa în fiecare an.

Experţii de la CREA spun că această reducere a poluării a dus la evitarea a aproximativ 11.000 de decese doar în Europa în ultima lună, din care 20% în Germania.

Nașterile premature s-au redus

Cercetarea mai arată că 40% dintre aceste decese evitate ar fi fost provocate de insuficienţa cardiacă, 17% de tulburări pulmonare, iar 13% de accidente vasculare cerebrale şi cancer.

Mai mult, se estimează că numărul naşterilor premature a scăzut cu 600 şi că 6.000 de copii nu au mai dezvoltat simptome de astm.

La nivel mondial, numărul de decese evitate de scăderea poluării este mult mai mare, deoarece acest studiu se concentrează doar pe evoluţia din Europa și doar pe o lună.

Autorul principal al studiului, Lauri Myllyvirta, a declarat că scăderea poluării aerului a redus presiunea asupra serviciilor de sănătate la un moment important și a arătat cât de mult poate face îmbunătățirea calității aerului.

Măsurile de carantină luate de autorităţi provoacă multă suferință economică și de altă natură, dar acesta este un experiment fără precedent în reducerea consumului de combustibili fosili. Sperăm că acest virus ne ajută să ne mișcăm înainte în lupta împotriva schimbărilor climatice