Cati Simionescu a fost la primul control după operație! Ce spune Adrian Minune despre starea ei de sănătate: „Atunci scapă și de pastile”

Familia lui Adrian Minune a trecut prin momente foarte grele și de maximă tensiune. Cati Simionescu, soția manelistului, a suferut în luna august un accident vascular cerebral. Aceasta a fost internată de urgență într-o clinică de top din Turcia, unde a fost operată. A trecut o lună de la intervenția chirurgicală, iar Cati Simionescu s-a întors în Turcia pentru primul control.

Medicii se arată mulțumiți de modul în care evoluează lucrurile.

Recent, renumitul manelist a dezvăluit că soția lui mai are de urmat un tratament medicamentos timp de cinci ani și, de asemenea, aceasta va mai trebui să meargă la clinica din Turcia pentru alte controale.

„S-a rezolvat totul, Cati a fost la control în Turcia, e totul foarte bine. Are pastile pe care trebuie să le ia timp de 5 ani. Primul control a fost la o lună de la operație, apoi mai are unul la 7 luni, altul la un an și ultimul la 5 ani. Atunci scapă și de pastile”, a declarat Adrian Minune într-o o emisiune TV.

Cati Simionescu a povestit totul despre accidentul vascular cerebral suferit

Soția lui Adrian Minune a povestit cu lux de amănunte cum a fost ziua în care a simțit că ceva nu este în regulă cu ea. Cati Simionescu a fost internată imediat la un spital din România, unde a făcut mai multe controale și analize pe care ulterior le-a trimis la o clinică din Turcia.

Apoi a fost sunată de urgență să vină pentru operație.

„Am făcut tensiune 22.12, tensiune în somn. M-am trezit din somn cu ochiul stâng închis, lăsat, fața pe partea stângă lăsată, bărbia căzută, mâna stângă și piciorul amorțite. Eram cu fetița, Adriana, acasă. Am făcut un accident vascular. Am sunat imediat pe cineva și m-a dus la spital. Lumea a zis că am cancer, dar nu e adevărat.

Eu în viața mea nu am făcut tensiune arterială. La un moment dat, am simțit o durere puternică în cap, am căzut în genunchi lângă pat. Dar durerile s-au ameliorat în timp. Am tot făcut investigații. N-au găsit nimic până la acest accident vascular”, a explicat Cati Simionescu la Teo Show, în urmă cu ceva timp.