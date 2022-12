Cati Simionescu nu este prima soție a lui Adi Minune! Cu cine a mai fost căsătorit manelistul? S-a aflat abia acum: „M-am însurat la Chișinău”

In articol:

Adrian Minune se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați maneliști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a povestit fără ocolișuri că, s-a ”însurat” la 14 ani cu o domnișoară din Chișinău, de care se îndrăgostise foarte tare. Ei bine, însă, de precizat este că, manelistul nu a fost căsătorit cu acte la vremea respectivă, iar povestea de dragoste cu moldoveanca s-a terminat din cauza intervenției părinților, dar și din cauza situației politice de la momentul respectiv.

Adriana Simionescu, în culmea fericirii! A publicat prima ecografie cu bebelușul ei. Postarea emoționantă pe care fiica lui Adrian Minune a făcut-o pe internet

„Eu când am avut 14 ani m-am însurat la Chișinău. Am luat-o pe o domnișoară.(...) A venit mama după mine acolo, m-a luat cu forța. Mi-a zis ”mai mergi acasă, ne mai gândim”, apoi s-au închis granițele cu Republica Moldova, n-a mai mers niciun tren, n-a mai mers nimic. S-a întrerupt. Am găsit-o pe nevastă-mea, am fugit cu ea și uite-mă și acum tot cu nevastă-mea ”, a povestit Adrian Minune, pentru un post TV.

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Zodiacul oferă previziuni pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești!- kfetele.ro

Citeste si: Avem mărturia șocantă! Șoferul autocarului răsturnat la Pașcani a descris cu lux de amănunte tragedia: „Toți răcneau, au început să vină salvările, poliția” – EXCLUSIV- bzi.ro

Adrian Minune, în culme fericirii după ce a aflat că va deveni bunic pentru a doua oară

Adrian Minune radiază de fericire, asta pentru că fiica sa cea mică, Adriana, îl va face bunic a doua oară, manelistul având deja o nepoțică din partea celeilalte fiice, Karmen.

Adriana Simionescu, primul interviu după ce a anunțat că este însărcinată! Fiica cea mică a lui Adrian Minune se luptă cu poftele: "Cred că e cea mai ciudată poftă. Mănânc încontinuu"| EXCLUSIV

Deși sarcina este încă la început, medicii spun că bebelușul ar putea fi băiețel, însă mai sunt doar câteva săptămâni până când familia va afla cu exactitate. Chiar și așa, Adrian Minune este de părere că va avea o nepoțică.

„Adriana mea, fetița mea scumpă, este gravidă. Are tot ce îi trebuie, nu îi lipsește absolut nimic, doar laptele de pasăre dacă și l-ar dori, cred că nu l-ar avea. Ce vrea Dumnezeu (n.r.: dacă să fie fată sau băiat). Am văzut o ecografie, ei au zis că este băiețel, dar eu zic să o să fie fată”, a mărturisit manelistul.

Karmen și Adriana Simionescu [Sursa foto: Instagram]