Cati Simionescu, recunoscătoare pentru familia ei. Soția lui Adrian Minune a fost susținută puternic de artist, în perioada în care a suferit un accident vascular cerebral: "Dumnzeu nu are cum să..."

Soția lui Adrian Minune a trecut prin momente de cumpănă în urmă cu ceva vreme, din cauza unor probleme de sănătate. Cati Simionescu a avut nevoie urgentă de ajutorul medicilor, după ce a suferit un accident vascular cerebral.

Cati Simionescu, recunoscătoare pentru familia pe care o are

Familia lui Adrian Minune s-a confruntat în urmă cu câteva luni cu o situație extrem de dificilă, din cauza stării de sănătate a soției lui. La acea vreme, Cati a suferit un accident vascular cerebral, iar manelistul a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca mama copiilor lui să se însănătoșească.

Acum, după ce a trecut de primejdie, soția artistului spune că se bucură de fiecare zi alături de cei dragi și este extrem de recunoscătoare pentru tot ceea ce are: "Îmi imaginam să am o familie atât de frumoasă și chiar îmi doream din toată inima mea. Pentru că atunci când îți dorești din toată inima ta și cu toată puterea și cu toată ființa ta, Dumnezeu nu are cum să nu îți asculte rugăciunile. O dorință venită din inimă, din adâncul sufletului tău, ajunge la Dumnezeu, nu are cum altfel.", a declarat Cati Simionescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Adrian Minune: "Are pastile pe care trebuie să le ia timp de 5 ani"

La puțin timp de la intervenția chirurgicală suferită în Turcia, Adrian Minune a dezvăluit că starea de sănătate a soției lui este stabilă, însă aceasta va trebui să urmeze un tratament strict, pe o perioadă îndelungată.

Artistul a precizat că mama copiilor lui o să meargă regulat la control, pentru a-i fi monitorizată starea de sănătate: "S-a rezolvat totul, Cati a fost la control în Turcia, e totul foarte bine. Are pastile pe care trebuie să le ia timp de 5 ani. Primul control a fost la o lună de la operație, apoi mai are unul la 7 luni, altul la un an și ultimul la 5 ani. Atunci scapă și de pastile.", a declarat Adrian Minune, în cadrul unei emisiuni televizate.