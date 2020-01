Catrina Rebegea are 42 de ani, e căsătorită și are un băiețel de 6 ani. În luna iulie a anului 2018 a primit diagnosticul de cancer mamar, unul agresiv și greu de tratat. Prețul vieții ei: 75.000 de euro.

Prietenii și familia s-au unit și încearcă din răsputeri să strângă banii necesari achitării tratamentului care să îi salveze viața. A fost inițiată o campanie și pe Facebook, iar, la începul acestui an, Romanița Iovan a făcut un apel pe pagina ei de socailizare, unde a postat povestea Catrinei.

Catrina are 42 de ani și un cancer agresiv ”Timpul meu în această lume a fost estimat de oncolog la două-trei luni”

"Sunt Catrina Rebegea, am 42 de ani, sunt căsătorită, mămica unui băiețel minunat de 6 ani. Trăiesc un coșmar care a început în iulie 2018, cu un diagnostic dur și sec: cancer mamar, unul foarte agresiv și greu de tratat. Un șir de erori au construit povestea mea, căreia îi pot da titlul "Cum poți să mori în România dintr-un fleac". Mi s-a spus, cu o suficiență de sine greu de uitat, "Asta nu e cancer, e un fleac". A urmat o operație incompletă și apoi adaptarea tratamentului din mers. S-au înșelat, "Fleacul" era cancer. Cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut peste toate, oricât de grele. Păream bine. Până în iunie 2019, când am descoperit 2 ganglioni intramamari maligni. A urmat altă intervenție efectuată de alți medici, dar și ea inadecvat, în ciuda asigurărilor și recomandărilor primite. Am făcut imediat recidiva locală, cancerul răspândindu-se agresiv și violent în interiorul toracelui. Nici această recidivă nu a fost depistată la timp, fiind considerată inițial o fibroză cauzată de radioterapie și de intervenția chirurgicală. Într-o lună și jumătate s-a dezvoltat o tumora interioara de 8 cm, vizibilă apoi și la exterior, împreuna cu alte metastaze ganglionare și posibil pulmonare. Acest tip de cancer, triplu negativ, este rar (aproximativ 15 % dintre cancerele de san) și este specific celor cu vârste de pana la 45 de ani. Am reînceput chimioterapia, dar tipul de celulă este rezistent la acest tratament. Timpul meu în această lume a fost estimat de medicul oncolog la două - trei luni de viață cu tratamentul clasic.

Șansa mea este un tratament inovator, imunoterapie (Atezolizumab & Nab-paclitaxel ), tratament disponibil în Europa, dar care nu este încă aprobat și decontat în România. Rezultatele obținute până acum cu acest tratament la alte paciente îmi dau speranțe mari și dorința de a-l urma cât de repede posibil, din ianuarie. Costurile acestei terapii sunt însă prea mari pentru mine și familia mea. Este nevoie de 75000 Euro. Mi se spune ca sunt o luptătoare, că sunt puternică. Sunt și lupt. Dar am nevoie de toate armele în această LUPTĂ în care trebuie să îl înving pe Mr C (prescurtarea adaptată de la Monster Cancer și nu de la Mister Cancer - pentru ca da, simt ca lupt cu un monstru). E inutil să spun cât de frustrant este că statul roman are mereu alte priorități financiare și nu poate da aceleași șanse la viață pe care alte țări din lume le oferă deja. O să spun și strig insă că vreau sa trăiesc, că vreau sa fiu alături de copilul meu aici, nu "din cer". Știu ca viața mea nu va mai fi la fel, dar nu vreau sa plec, vreau să rămân. Am o mare credință în Dumnezeu, știu că există minuni și că uneori minunile EL le face și prin noi, oamenii. Știu că există oameni cu suflet mare care vor sa ajute și că nimic nu e imposibil atunci când binele ne unește. "

Toți cei care vor sa o ajute pe Catrina, o pot face prin donații, fie cu ajutorul campaniei Facebook, ori in conturile RO04 BACX 0000 0032 7742 8000 CONT LEI si RO74 BACX 0000 0032 7742 8001 CONT EURO deschise la UNICREDIT BANK – beneficiar REBEGEA ALINA CATRINA