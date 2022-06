„Caut azil pentru un bătrân” Oana Lis, postarea cu care a stârnit un val de reacții. Soția lui Viorel Lis, ieșire nervoasă pe Internet

In articol:

Viorel și Oana Lis formează unul dintre cele mai comentate cupluri din România. Nu de puține ori au ținut prima pagină a tabloidelor cu relația lor, având în vedere că între ei există o diferență uriașă de vârstă.

În ciuda bârfelor și a zvonurilor, conform cărora blondina ar avea, de fapt, alte intenții cu fostul primar al Capitalei, iată că a demonstrat contrariul. Sunt decenii de când povestea lor de dragoste continuă și de când aceasta are grijă de soțul ei, care s-a confruntat cu multe probleme de sănătate în ultima perioadă.

Oanei Lis nu i-a trecut niciodată prin cap să-l părăsească pe Viorel doar pentru că este mai în vârstă ca ea, ba chiar asta a apropiat-o de el și mereu i-a fost alături. Astfel că ea nu înțelege de ce mulți vor să scape de bătrânii pe care îi au în grijă.

Oana Lis tună și fulgeră pe internet. Ce a supărat-o pe soția lui Viorel?

Blondina a povestit pe rețelele de socializare că în ultima perioadă s-a lovit de multe postări în care oamenii căutau azile de bătrâni. Oana Lis este de părere că oamenii nu ar trebui să încerce să scape de cei mai în vârstă aruncându-i într-o astfel de instituție, ci au o datorie

morală de a avea grijă personal de ei. Postarea ei a stârnit un val de reacții pe Facebook, iar internauții au umplut secțiunea de comentarii.

„Ma întristez când văd pe grupuri...Caut azil ptr un bătrân, o bătrână dar sa fie cât mai ieftin. Inteleg ca sunt și cazuri sociale dar marea majoritatea a celor ce sunt bătrâni acum...au apartament de pe vremea lui Ceausescu. Și chiar dacă are pensia mică...dar dacă ca moștenitor iti ramane si ceva după...e de datoria ta morală sa suplimentezi sau sa vinzi ce are si sa-i oferi o perioadă cat mai are omu.... cu o calitate a vietii cat mai ridicată...indiferent de ce boala are acel om si daca e conștient de prezent sau nu.

Inteleg ca e fffff greu să ai grijă personal de cineva bolnav si nu poate toata lumea dar nici sa nu avem grija cum trebuie de cei in neputința nu pot să concep. Statul ar trebui să facă și el mai mult asa cum e in tarile mai dezvoltate si civilizate...unde a sta la azil e ceva ce iti doresti la bătrânete pentru ca ai tot ce iti trebuie acolo. Și îți permiți să stai unde e ok. Ba, mai mult, ei, la bătrânete călătoresc f mult si ii vezi in croaziere...La noi vezi bătrânii in piete si autobuze unde unii mai si fac mișto de ei. Bătrânețea e ceva normal și nu e nimic de râs”, a scris Oana Lis pe rețelele de socializare.

Oana Lis, despre cum a început relația cu Viorel: „ Era într-adevăr diferența de vârstă, nu știam dacă relația o să reziste”

Blondina își amintește la fel ca în prima zi cum a fost când s-a îndrăgostit de Viorel Lis. A fost primul bărbat care i-a captat cu adevărat atenția și i-a demonstrat iubirea. Familia ei a aflat de dragostea lor din ziare, căci cei doi au plecat pe ascuns în Italia, fără să le spună rudelor. Nu știa dacă relația lor va rezista, din cauza diferenței de vârstă, însă iată că si astăzi sunt împreună.

„Parcă a fost ieri, nu știu, sincer dacă vreodată aș rămâne singură nu știu cu ce m-ar mai putea impresiona un bărbat. Am avut o relație ca în filme, el a fost primul bărbat care mi-a oferit o orhidee. Nu văzusem în viața mea o orhidee, mă scotea la cele mai frumoase restaurante.(...) Am fost plecată cu el în Italia și n-am spus nimănui acasă. Am lăsat un bilet și am zis că am plecat cu Primăria în delegație. Mătușa mea și bunica mea au citit în ziare.(...) Era într-adevăr diferența de vârstă, nu știam dacă relația o să reziste.(...)

Poate să fie sigur că nu o să-l uit niciodată. Îmi va fi singură mai ales că nu am copii, că nu am familie mare, simt că m-am întărit, că sunt mult mai puternică decât atunci când l-am cunoscut pe Viorel. Toate aceste lucruri mă fac să lupt până în ultima clipă, așa cum trebuie să facă și Viorel”, a declarat Oana Lis la un post de televiziune.