Desi anul acesta va fi o vara atipica din multe puncte de vedere, nu inseamna ca nu ne putem bucura de ea cum putem. Spre exemplu, sunt semne foarte bune ca am putea merge totusi in vacante, mai ales ca pentru plaje s-au gasit metode ideale de distantare sociala.

Speram ca ti-ai pregatit deja garderoba de vara, iar daca nu ai gasit inca incaltamintea ideala, vrem sa iti prezentam cateva perechi de sandale cu toc de pe deluat.ro care ne-au atras atentia in mod deosebit. Speram sa iti placa!

Stii si tu ca negrul se potriveste la orice, indiferent daca vorbim de tinute de zi, de seara, de ocazii speciale sau pur si simplu de tinute pentru mers la birou ori la o cafenea cu prietenii. De aceea, primul produs pe care ti-l recomandam este perechea de Sandale dama Vave negre. Acestea sunt confectionate din cele mai bune materiale, care vor ajuta sandalele sa reziste cat mai mult, pentru ca tu sa te bucuri de ele indiferent de ocazie. Sunt speciale datorita glitterului discret aplicat pe toate suprafata lor. Nu trebuie sa iti fie teama sa porti astfel de sandale, mai ales pe timp de zi, cand glitterul va straluci discret in lumina naturala.

Pentru petreceri, mai ales pentru petreceri de nunta sau de botez, iti recomandam perechea de Sandale dama Dian roz. Sunt genul de sandale care pot fi purtate cu usurinta la evenimente care incep ziua si se termina spre dimineata, asa ca daca nu iti doresti sa te schimbi, sunt ideale. Avand in toc nu foarte subtire si o platforma in partea din fata, sunt foarte comod de purtat, asa ca nu iti face griji in privinta durerilor de picioare. Sunt confectionate din piele ecologica intoarsa si decorate cu strasuri delicate argintii.

Daca vrei sa iesi in evidenta, vei avea nevoie de o pereche de sandale rosii, care sa atraga toate privirile. Insa nu orice fel de sandale, ci unele decorate cu pietricele argintii, cum este si perechea de Sandale dama Sofa rosii. Acestia sunt realizate din piele ecologica intoarsa de foarte buna calitate si au tocul complet acoperit cu pietricele decorative. Aceleasi pietricele se regasesc si in partea din fata a sandalelor. Iti garantam ca vor arata superb atat in lumina naturala, cat si in lumina artificiala.

Pentru evenimentele de zi la care iti doresti incaltaminte relativ simpla, dar care sa aiba un element distinctiv, care sa atraga atentia, iti recomandam perechea de Sandale dama Edu bej. Suntem convinsi ca vei aprecia eleganta lor prin simplitate! Sunt realizate din piele ecologica intoarsa si in partea din fata sunt impodobite cu pietricele delicate. Au un toc foarte comod, de 10 cm.

Si ultima recomandare de astazi este o Sandale dama Foxi argintii, perfecta pentru petrecerile de vara care tin pana dimineata. Sunt complet acoperite cu glitter, astfel incat stralucesc foarte frumos. Au un toc de 9 cm si sunt realizate din piele ecologica.

In incheiere, am vrea sa stim ce parere ai despre sandalele prezentate si de asemenea, spune-ne care este perechea ta preferata!