Cauti un service care sa-ti repare calculatorul in mai putin de 24h? Apeleaza la OnLaptop!

Odata ce ti s-a defectat laptopul, nu poti astepta doua luni, cinci sau un an, pana cand acesta este in sfarsit adus pe calea cea buna. Iar daca pretul reparatiilor este echivalentul laptopului, garantat iti vei lua gandul de la a solutiona o problema cu aceiasi bani cu care ti-ai putea lua unul nou.

Exista totusi o cale de mijloc la care sa ai laptopul rezolvat in mai putin de 24 ore, fara sa cheltuiesti o avere- service onlaptop. Daca si tu ai nevoie de acest serviciu, hai sa

afli raspunsul la toate intrebarile si curiozitatile tale. Poti inclusiv sa salvezi informatia pe viitor astfel incat sa te asiguri ca, la nevoie, vei avea solutia la indemana.

Cum e posibil ca reparatia unui laptop sa dureze mai putin de 24 ore?

Suna inedit si poate parea irealist ca un dispozitiv atat de complex sa poata fi adus in normalitate intr-un timp atat de scurt. Mai ales cand vorbim de o problema delicata precum contactul cu lichide, spargerea display-ului, probleme la placa de baza etc.

Totusi, lucrurile nu sunt imposibile atunci cand in procesul de reparatii laptop participa doar experti autorizati. Acestia isi orienteaza in permanenta atentia catre analiza si repararea exclusiva a laptopurilor de la diferite branduri- Apple, Toshiba, Asus service, Acer, Huawei etc. Iar in acest fel nu se pierde timp, fiind usor sa determine si sa rezolve chiar si o problema ce nu e vizibila cu ochiul liber sau care necesita

profesionalism.

Desigur, timpul de reparare depinde si de specificul situatiei. Insa, marea majoritate a solicitarilor ajunse la acest service laptop au fost rezolvate in timpul mentionat (aproximativ 90% dintre comenzi). De exemplu, daca ti-ai scapat laptopul jos si ti-ai spart ecranul, vei putea beneficia de unul nou cu OnLaptop chiar si in mai putin de 60 minute.

Cat costa un astfel de serviciu premium de la OnLaptop?

Atentia la detalii si orientarea catre indeplinirea nevoilor fiecarui client in parte se rasfrange adesea in costurile de achizitie. Nu se poate vorbi despre un cost fix caci in spatele unui laptop nefunctional se pot ascunde diferite probleme. Dar estimativ, ele pornesc de la 50 lei pentru interventii simple si pot ajunge la suma de 500 lei pentru cele mai complexe. Nu, nu se platesc extra taxe pentru ca laptopul tau sa fie preluat imediat ce intra in service si gata de uz in cel mai scurt timp. Comenzile sunt procesate in ordinea sosirii si li se acorda intreaga atentie de care e nevoie ca defectiunile sa fie solutionate intr-un timp rezonabil.

In plus sunt folosite doar unelte profesionale pentru ca interventiile tehnice sa nu mai fie la fel de complicate.

Ce alte avantaje extra mai ofera Service OnLaptop fata de alte magazine de reparatii?

OnLaptop iti pune la dispozitie si alte beneficii extra pe langa cele enumerate deja. Printre cele mai valoroase e si faptul ca de aici poti achizitiona la nevoie chiar si piese. De nenumarate ori clientii au fost pusi in ipostaza nefericita a unei defectiuni care necesita cel putin o piesa de schimb. Doar ca, aceasta nu se regasea in service si era necesar a se realiza o comanda catre producator si/sau terti. Pe langa timpul semnificativ mai crescut pe care clientul trebuia sa-l astepte, costurile cresteau si ele.

Ei bine, marea majoritatea componentelor se gasesc deja la acest service pentru laptopuri. Iar daca esti priceput si ai experienta in montajul lor, le poti comanda acasa cu plata la livrare, cu cardul bancar sau transfer. Nu te vei mai trezi cu situatii neplacute la care piesele nu corespund sau sunt de o calitate inferioara, OnLaptop avand furnizori de top. Iar daca inlocuirea pieselor defecte nu se regaseste in aria ta de expertiza, te poti adresa specialistului din service. Solicitarile care includ manopera beneficiaza de 60 zile pentru retur gratuit, iar manopera este din partea casei atunci cand se achizitioneaza piese cu montaj in service, deci zero bataie de cap in cazul in care ceva nu functioneaza asa cum ai sperat.

Cei care nu au timp sa se deplaseze la service se pot bucura de serviciul pick-up & return la care, laptopul este preluat de la adresa si dus in service, urmand ca dupa solutionarea problemelor sa fie returnat clientului in stare perfecta. Gasesti mai multe informatii si pe pagina lor sau poti adresa intrebarea la care nu ai gasit un raspuns aici direct pe pagina lor, in magazin, respectiv la numarul de contact afisat.

Pot doar sa verific laptopul?

Bineinteles! E mai important sa-ti verific laptopul regulat pentru a preveni in acest mod o serie de incidente neplacute, care pot fi rezolvate mai ieftin si mai repede, decat sa fii nevoit sa solutionezi o problema complicata. E recomandat sa-ti verifici laptopul la minim 3-6 luni, iar cand acesta da semne ca ceva nu e in regula, poti beneficia chiar de o analiza gratuita.