Cauza exactă a morții lui Stephan Pelger! Ce s-a aflat acum, la o zi după ce s-a stins din viață. Detalii de ultim moment

Vestea că Stephan Pelger s-a stins din viață a picat ca un trăsnet pentru toți apropiații regretatului designer de modă! Ieri, 8 iunie, bărbatul a fost găsit spânzurat, în propria casă, chiar de către un vecin. De precizat este că, trupul neînsuflețit al designer-ului a fost dus la INML, în vederea realizării autopsiei.

Acum, legiștii au stabilit cauza decesului acestuia, specialiștii confirmând că moartea lui s-a produs prin spânzurare, conform Gândul.ro. De asemenea, se va efectua și un examen toxicologic, iar cadavrul bărbatului nu a fost ridicat încă de la INML, pe motiv că nu are aparținători în România.

Se pare că, Stephan ar urma să fie înmormântat în Germania, acolo unde se află mama sa, care este internată într-o unitate spitalicească, din cauza problemelor de sănătate.

„Mama sa e internată în Germania și este posibil ca trupul său să fie trimis acolo pentru a fi înmormântat ”, au declarat, surse INML, pentru sursa citată.

Stephan Pelger se lupta cu depresia

În ultima perioadă din viața sa, Stephan Pelger începuse să fie extrem de deschis față de publicul său și, nu de puține ori, acesta a vorbit în cadrul interviurilor despre boala care îl măcina de foarte mulți ani, respectiv depresia.

„Nu poți să dormi, nu poți să te odihnești. Se tratează cu medicamente. Ele se iau în crescendo. Se începe din punctul acela din Franța, de atunci am început să iau pastile de somn de 5 ani. Pastilele sunt foarte toxice, iei una la început, apoi 2, 3, apoi 4 și începi să nu mai ai control asupra lor. Sufăr de depresie de la 10 ani. Prima dată am fost într-un centru de psihiatrie la 10 ani, la noi în România. Apoi la 21 de ani la Viena, apoi la 34 de ani la Munchen și acum, aici, lângă București. Depresia e o boală despre care noi nu vorbim. (…) Nimic nu și-a făcut efectul, medicina era foarte învechită. Remedierea ține toată viața, dar am pierdut controlul. Mă internez mâine la dezintoxicare”, a dezvăluit Stephen Pelger, pentru un post TV, în urmă cu ceva timp.

Stephan Pelger [Sursa foto: Instagram]